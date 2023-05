Aanrijding tussen trein en auto in Bergen op Zoom, tot 13.30 uur geen treinverkeer naar Roosendaal

Unitas’30 stuit in Halsteren op niet te passeren Krabbendij­ke­naar Lorenzo Hoekman: ‘Die keeper was super’

Halsteren en Unitas’30 kwamen in hun onderlinge duel niet tot scoren. Met dat resultaat moest vooral de thuisclub blij zijn. Bas Rockx en Richard de Koomen raakten voor de ploeg uit Etten-Leur al voor rust de lat en de uit Krabbendijke afkomstige keeper Lorenzo Hoekman blonk uit bij Halsteren. Unitas-coach Julien van Vugt had de zege van zijn ploeg verdiend gevonden. ,,Na een uur spelen leverde elke aanval van ons een goeie of een halve kans op.’’