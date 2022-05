85-jarige man uit Bergen op Zoom krijgt 3 jaar cel omdat hij zijn ex bijna doodsloeg met rijzweep

Tegen de man was vijfenhalf jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. De rechtbank overwoog echter dat de man al heel oud was en legde daarom een lagere straf op. De man was eerder in afwachting van zijn proces na elf weken vrijgelaten. De rechtbank bepaalde echter dat de man nu meteen weer terug de gevangenis in moet, ondanks de mogelijkheid dat hij in hoger beroep gaat. Dat laatste gaat ook daadwerkelijk gebeuren, zei advocaat Henk van Asselt van de man.