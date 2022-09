35 jaar een warme band met Belgische Oudenaarde gevierd in Bergen op Zoom

Zaterdag werd de Verborgen Vesting bezocht, was er een diner in restaurant het Spuihuis en ’s avonds een bezoek aan openluchtspektakel Les Misérables . ,,Heel mooi, maar wel slecht weer”, vindt Kathie Buytaert, een van de Belgische gasten. ,,Gelukkig kregen we poncho’s en fleecedekens.”

Binnenstad wel gezien

Bus naar Ronde van Vlaanderen

Er zijn vaker uitwisselingen op cultureel, sportief en onderwijsniveau. Ook zijn er plannen voor de toekomst. ,,We denken erover een bus vanuit hier naar de Ronde van Vlaanderen te laten rijden”, vertelt Ludo Veraart. ,,De finish is in Oudenaarde, dus dat is heel bijzonder.” Zowel de Belgische als de Bergse groep is blij met de vriendschapsband. ,,Hoewel we maar op een uur rijden van elkaar zitten, zijn er toch verschillen. En veel overeenkomsten. Het is altijd fijn om elkaar weer te zien.”