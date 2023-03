34e Gertrudistocht van Wandelende Krabben biedt weer natuur- en monumentenroutes

De Gertrudistocht staat open voor wandelaars van alle leeftijden en niveaus. Wie de natuurroute kiest, loopt afhankelijk van de gekozen afstand onder meer via de bossen van recreatieterrein De Heide, Vrederust, Buitenlust, Fort De Roovere (bekend om de Mozesbrug en de Pompejustoren), Halsteren, Fort Pinsen en de Melanen. Het scala aan afstanden omvat tochten van 7, 14, 21, 28, 35 of 42 kilometer. Wandelingen van 14 kilometer of langer hebben een rustpost bij Patrick Warmte Techniek en Service aan de Koningspil 2 in Halsteren.

De stadsroute kent ook lengtes van 7, 14, 21, 28, 35 of 42 kilometer en voert door de monumentale, historische binnenstad langs de beeldentuin van het Markiezenhof, de Gertrudiskerk, vestingwerk ’t Ravelijn, de Sint Gertrudiskapel nabij De Zeekant en de Gevangenpoort. De stadstochten van 14 kilometer of meer houden pauze bij Bruijs jachtbouw aan de Havendijk 14 in Bergen op Zoom.

De start is in alle gevallen bij de Toyota-garage aan de Edisonlaan 9 in Bergen op Zoom. De tijden variëren voor de 7 en 14 kilometer (vertrek tussen 8.00 en 13.00 uur), 21 en 28 kilometer (van 8.00 tot 11.00 uur) en 35 en 42 kilometer (8.00 tot 10.00 uur). Afmelden dient voor 17.00 uur te gebeuren.

Voor niet-leden bedragen de kosten 4 euro, leden van de wandelbond krijgen op vertoon van hun pas 1 euro korting, voor Wandelende Krabben is deelname gratis. Info: dewandelendekrabben.nl.

De Wandelende Krabben is opgericht op 20 september 1950 en telt momenteel zo’n 270 actieve leden. De Gertrudistocht trok in het verleden soms zelfs meer dan duizend deelnemers.