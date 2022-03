22 bomen herdenken de 22 coronadoden in Steenbergen en zijn het begin van het levensbos

De bomen werden geplant door burgemeester Ruud van den Belt, wethouder Wilma Baartmans en nog wat hulptroepen vanuit het ambtelijk apparaat. ,,Een plek om bij elkaar te komen, om stil te staan bij bijzondere momenten, in vreugde en verdriet.’’

Burgemeester Van den Belt keek kort terug op de voorbije twee coronajaren. De ijdele hoop dat het om een kortdurende pandemie zou gaan. Bijna zes miljoen zijn er tot dusver in de wereld aan het virus overleden. In ons land hebben ruim 21.600 mensen corona niet overleefd.

Gemis

In Noord-Brabant waren er tot op heden bijna 3600 doden als gevolg van het virus te betreuren. Ook in de gemeente Steenbergen waart het virus rond, met ondertussen 22 stads- en dorpsgenoten als slachtoffer. ,,Vooral door hun naasten worden zij nog dag in, dag uit gemist.’’

Daarom besloot het gemeentebestuur tot het planten van de bomen, in het toekomstig levensbos aan de Krommeweg. Van den Belt hoopt dat de saamhorigheid uit de coronacrisis bewaard kan blijven. ,,Zeker nu we alweer met een nieuwe crisis worden geconfronteerd door de oorlog in Oekraïne. Onderlinge betrokkenheid en solidariteit blijven van het allergrootste belang.’’

Stilte

Van den Belt vroeg ook om een minuut stilte, ter herdenking van de 22 inwoners voor wie corona te sterk was. Breekbare momenten, waarin de bries zachtjes over 22 levens leek te vertellen. Ook werd nog een bord onthuld, waarop de gedachte van het levensbos en de eerste 22 bomen staat uitgelegd. ,,Symbool van nieuw leven, zodat wij niet vergeten.’’

Van den Belt plaatste het levensbos ook in historisch perspectief, in het jaar dat de stad haar 750-jarig bestaan viert. De weide aan de Krommeweg is volgens hem een bijzondere plek. ,,Aan de rand van de schootsvelden van onze oude vesting maken we een nieuw begin.’’

Verder groeien

Het levensbos moet de komende jaren verder vorm krijgen, met paden, een groene buffer met hagen en een poel in het midden. Ook het naastgelegen Petersbos wordt opgeknapt. Inwoners kunnen in de Jaarring straks een herdenkingsboom plaatsen, ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, van huwelijk en geboorte tot een jubileum.