204 automobilisten bekeurd voor te hard rijden op N286 in Tholen

Bergse politieke neuzen staan vooralsnog dezelfde kant uit, maar over de inhoud gaat het nog niet

BERGEN OP ZOOM - Nieuw elan, in Den Haag hebben ze daar de mond van vol. Maar zijn er heel veel kopjes koffie nodig om het alsnog niet voor elkaar te krijgen. De generale repetitie van een andere cultuur in de Bergse raad, woensdagavond, lijkt succesvoller. Al was er ook kritiek.

20 mei