17-jarige inbreker op heterdaad betrapt door agent in Halsteren

Markiezen­hof trekt met Hete Vuren 16.000 bezoekers: expositie Rijksmuse­um krijgt van bezoekers een 8,5

BERGEN OP ZOOM - Het is een absoluut record. Ruim 16.000 mensen hebben in stadspaleis Het Markiezenhof de tentoonstelling ‘Hete Vuren’ bezocht. En daarmee is het de best bezochte expositie in samenwerking met het Rijksmuseum. ,,Het gemiddelde cijfer dat bezoekers geven is een 8,5.”