155 vleespakketten voor voedselbank Goed Ontmoet van de ZLTO

BERGEN OP ZOOM - Voedselbank Goed Ontmoet in Bergen op Zoom kreeg vrijdag 155 vleespakketten afgeleverd. Een schenking van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), een organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Het is 125 jaar geleden dat de Nederlandse Christelijke Boerenbond (NCB) door pater Van den Elsen werd opgericht. De NCB ging later verder als ZLTO. Het jubileum werd door ZLTO Roosendaal deze maand voor de leden gevierd met een barbecue. ,,We hadden voor het feest meer vlees besteld, omdat we vonden dat de lokale voedselbanken ook mogen delen in de feestvreugde”, zegt Jos Naalden, voorzitter van de afdeling Roosendaal.

Quote We hadden voor het feest meer vlees besteld, omdat we vonden dat de lokale voedselban­ken ook mogen delen in de feestvreug­de Jos Naalden

De 155 barbecuepakketten werden gisteren bij de Bergse voedselbank afgegeven. Bert Scholts uit Tholen, die zichzelf de ‘voedselzorger’ noemt van Goed Ontmoet, was erg blij met de schenking. Door de stijgende olie- en gasprijzen doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbanken.

Achthonderd mensen

Scholts: ,,We zorgen wekelijks voor eten voor achthonderd mondjes, nu zijn er ook nog tweehonderd Oekraïners bijgekomen.” Toch heeft Goed Ontmoet - die volgens Scholts nog zonder voorzitter is nu Corry Damen er mee gestopt is - over het aanbod van voedsel niet te klagen.

Scholts: ,,In Tholen wonen zes kippenboeren die wekelijks zeshonderd eieren aan ons leveren. Vanmorgen ben ik nog gebeld door een boer die twaalfhonderd kilo wortels voor ons klaar heeft staan. Aardappelen en uien gaan rijkelijk goed en iedere morgen rijden onze busjes naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Oud Gastel om eten op te halen. Alles wat over datum is, wordt niet uitgegeven maar vernietigd.”

Quote In Tholen wonen zes kippenboe­ren die wekelijks zeshonderd eieren aan ons leveren Bert Scholts

Er kwam ook nog een busje langs van de Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee, die een overschot had aan ingeblikt tonijn.