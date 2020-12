De stemmen uit het verleden zorgden voor kippenvel

Column Barry van der Hooft Winterstop

12 januari Die avond moest ik aan de selectie vertellen dat het mijn laatste week als hun ploeggenoot was. Het was oktober en ik had een vaste aanstelling gekregen bij deze krant. Van een keuze was eigenlijk geen sprake. Werken, zelf geld verdienen, was belangrijker dan voetballen. Van die premies, voor een overwinning of een doelpuntje, zou ik nooit een huis kunnen kopen of kinderen kunnen onderhouden. Ik vond het wel fijn hoor, dat mijn vrouw werkte en ik een beetje de freelancende student uithing die ook vier keer in de week op het voetbalveld stond. Alleen dacht zij er terecht iets anders over.