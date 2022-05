Zwaar vrachtverkeer en snelheidsduivels verontrusten dijkbewoner Hans: ‘Het is echt niet te geloven’

UPDATE Elektri­sche Jaguar verwoest door hevige brand: huizen ontruimd vanwege rook

Aan de Noordkade in Waddinxveen-Noord is maandagmorgen vroeg een volledig elektrische personenauto in brand gevlogen. Drie woningen moesten door de brandweer tijdelijk worden ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. De schade bleef grotendeels tot de auto beperkt.

23 mei