Zoveel viezer is de lucht rond grootste shoppingmall van Nederland geworden

Sinds de Westfield Mall of the Netherlands in maart vorig jaar openging in Leidschendam is het verkeer er fors toegenomen. Commercieel gezien precies de bedoeling van de projectontwikkelaar die er 630 miljoen instak. Maar de duizenden omwonenden van de Mall, die is omringd door woonwijken, schrikken zich met name in het weekend steeds weer een hoedje over de aantallen auto's die het trekt en de verkeersopstoppingen in hun buurt.