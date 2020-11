Zoveel mensen worden jaarlijks gegijzeld wegens niet betaalde verkeersboetes

Vrouw overleden door 5 ton wegende betonnen plaat op Duitse snelweg

13 november Een 66-jarige automobiliste is in Duitsland om het leven gekomen doordat een betonnen plaat op haar auto terechtkwam. De plaat was door onbekende oorzaak losgekomen van de geluidswal langs de snelweg A3 in de buurt van Keulen, richting Oberhausen.