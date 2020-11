Zoveel kost een Bugatti Chiron per maand als leaseauto

De Amerikaanse youtuber DragTimes kwam tot die ontdekking toen hij het aanbod hoorde van zijn lokale dealer. In de video wordt hem vanaf minuut zestien verteld wat het kost om de Chiron Sport te leasen. Het bewuste exemplaar is een jaar oud en heeft 1235 mijl gereden, minder dan 2000 kilometer.

De nieuwprijs van de auto was 3,5 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro), maar omdat het model niet compleet nieuw meer is, mag er twee ton van de nieuwprijs af. In het geval van een leasecontract moet de man een aanbetaling doen. Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen door zijn Ferrari F8 Tributo in te ruilen, ter waarde van 350.000 dollar (ruim 300.000 euro).

Het leasecontract zou 24 maanden of 36 maanden duren. In het eerste geval betaalt hij 65.950 dollar per maand (ruim 56.000 euro), in het andere geval 52.196 dollar per maand (ruim 44.000 euro). Helaas zit er ook nog een kilometerbeperking bij van 2500 mijl per jaar. Alles bij elkaar zou twee jaar Bugatti Chiron Sport hem bij het langere contract een slordige 1,9 miljoen dollar kosten, ruim 1,6 miljoen euro.