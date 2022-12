Zorgt de helmplicht ervoor dat snorfietsen verdwijnen? ‘90 procent wil ervan af’

Consumen­ten­bond sleept Volkswagen weer voor rechter: ‘Polo bleek helemaal niet schoon’

Door het sjoemeldieselschandaal zijn consumenten die in het verleden Volkswagens kochten misleid en zij zouden moeten worden gecompenseerd. Dat betogen Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond in een zaak over sjoemeldiesels die woensdag dient bij de rechtbank in Groningen.

21 december