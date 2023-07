Zo ziet het interieur van de belangrijkste auto voor Peugeot sinds de 205 eruit

AutotestPeugeot bouwt de spanning rond de belangrijkste auto in jaren langzaam op. Een foto van het interieur is voorlopig het enige dat de Fransen onthullen, maar ook de eerste details werden gedeeld. Maar eerst is het nog de beurt aan een ingrijpende facelift voor de 2008 en 508.

Bij Stellantis, het concern waar ook Peugeot onderdeel van is, wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw, volledig elektrisch platform. Dit vormt de basis van onder meer de nieuwe Peugeot e-3008, die nog dit jaar wordt onthuld. Het modulaire STLA-platform komt in verschillende formaten, met accu’s die een actieradius van 500 tot zelfs 800 kilometer mogelijk moeten maken. Straks is er keuze uit een Small, Medium, Large en (voor bedrijfswagens) Frame platform.

De nieuwe Peugeot e-3008 komt op het Medium-platform te staan, met een batterij die goed is voor een range van 600 kilometer. Een belangrijke nieuwkomer, voor Peugeot misschien wel het belangrijkste model sinds de 205. Want de nieuwe e-3008 stippelt definitief de koers uit voor de transitie naar het volledig elektrisch modellenaanbod, dat Peugeot vanaf 2038 wil hebben.

‘Panoramisch’ dashboard

Over het uiterlijk van de nieuwe e-3008 is nog niets bekend, wel heeft Peugeot inmiddels het interieur van de auto getoond. Het dashboard is een verdere doorontwikkeling van de bekende i-Cockpit, met het digitale 3D-instrumentarium boven het stuur geplaatst in plaats van erachter. Peugeot noemt het dashboard van de nieuwe e-3008 ‘panoramisch’. Oftewel: het instrumentarium en centrale bedieningspaneel van het infotainmentsysteem zijn geïntegreerd in één enkel, licht gebogen beeldscherm. Net als in bijvoorbeeld de Kia EV6 en BMW iX1, maar dan hoger gepositioneerd.

Volledig scherm Meer dan het interieur wil Peugeot nog niet delen © Peugeot

Het is dus nog even geduld hebben op de nieuwe Peugeot e-3008. Als de auto na de zomer officieel is onthuld, zal het naar verwachting nog tot begin 2024 duren voordat de compacte crossover ook bij de Peugeot-dealers te zien is. Tussentijds staat er bij het Franse merk echter nog genoeg te gebeuren: de bestaande modellen blijven aan verbetering onderhevig.

Volledig scherm Peugeot 508 SW © Peugeot

Peugeot 508 en 508 SW

Bij de grote zakenauto’s 508 en 508 SW is een uiterlijke opfriskuur het belangrijkste nieuws. De neuspartij is met zijn bredere grille en ‘leeuwenklauw’-dagrijverlichting nog expressiever van vorm en in de achterlichten liggen de led-strips wat platter. Toegevoegd aan het 508-programma is plug-in hybride aandrijflijn met 180 pk, die we kennen uit onder meer de Peugeot 308 en concerngenoten als de Citroëns C5 X en C5 Aircross, en de Opels Astra en Grandland. Als vierdeurs Berline is deze versie leverbaar vanaf € 50.480, voor de SW geldt een instapprijs van € 52.080.

Nieuwe hybride aandrijving in 3008 en 5008

Interessant nieuws op motorisch gebied heeft Peugeot in de vorm van een nieuwe hybride-aandrijflijn die debuteert in de bestaande, volgend jaar pensioengerechtigde Peugeot 3008 en 5008. De eenheid combineert een 1,2-liter benzinemotor met een startgenerator (mild hybrid) én een elektromotor, die gezamenlijk goed zijn voor een vermogen van 136 pk. Met deze nieuwe motor is het zelfs mogelijk om korte afstanden volledig elektrisch te rijden.

Volledig scherm Peugeot 3008 © Peugeot

Ten opzichte van de 1.2 PureTech-motor met 130 pk resulteert dit alles volgens Peugeot in een 15 procent lager verbruik. En dus ook een flink lagere CO2-uitstoot. Een nieuwe zestraps automaat met dubbele koppeling houdt de toeren van de motor laag en draagt op die manier ook zijn steentje bij. Vanwege de gerealiseerde CO2-reductie komt het Franse merk nu al met deze nieuwe motor, en wacht het niet tot de nieuwe modelgeneratie af. Want hoe lager de cumulatieve CO2-uitstoot van het gehele modellengamma, des te lager de emissieboete is als blijkt dat Peugeot niet de wettelijk vastgestelde uitstootnormen haalt. De prijzen van de 3008 en 5008 met de nieuwe motor zijn nog niet bekend.

Elektrische e-2008: sterkere motor, ruim 400 kilometer range

Behalve de 508 en 508 SW heeft ook Peugeots compacte SUV, de succesvolle 2008, een ingrijpende facelift ondergaan. Dat heeft geresulteerd in een wat zelfverzekerder aangezicht, waarin de grille een prominente rol speelt en de dagrijverlichting aan weerszijde van de bumper niet meer bestaat uit een enkele verticale lichtschicht, maar uit drie ‘leeuwenklauw’-strips. Ook de achterlichten zijn veranderd. Maar belangrijker nieuws is de komst van de herziene elektrische aandrijflijn in de e-2008, waarmee we eerder kennis hebben gemaakt in de DS 3 E-Tense, Opel Astra Electric en Jeep Avenger. De eenheid bestaat uit een nieuwe accu, die een capaciteit heeft van 54 kWh (dat was 50 kWh). De elektromotor levert nu 156 pk, een vermogenswinst van 20 pk.

Volledig scherm Het interieur van de vernieuwde Peugeot e-2008 © Peugeot

406 kilometer range in plaats van 345

Ondanks de verbeterde prestaties, springt de motor zuiniger om met de stroomreserve. Terwijl de oude e-2008 volgens de boekjes niet verder kwam dan 345 kilometer (in een praktijktest kwam de autoredactie niet verder dan 250 kilometer), geeft Peugeot voor de vernieuwde e-2008 een beter bruikbare range op van 406 kilometer. Snelladen gaat nog altijd met een maximum vermogen van 100 kW, de 11 kW-boordlader is geschikt voor 3-fase laden.

Behalve het uiterlijk en de techniek van de Peugeot e-2008 is er niet wezenlijk veel aan de auto veranderd. Met zijn 156 pk sterke elektromotor baant de e-2008 zich vlot door het verkeer. Als vanouds biedt de compacte SUV veel veercomfort en blijft het interieur een wonderlijk ontwerp, waarbij bedieningsgemak op de tweede plaats heeft gestaan. Peugeot biedt de 2008 als vanouds ook aan met benzine- (100 of 130 pk) en dieselmotoren (130 pk).

De vernieuwde 2008 is inmiddels te bestellen voor prijzen die beginnen bij € 30.920 (1.2 PureTech 100). Als rijk uitgeruste First Edition staat de elektrische e-2008 in de prijslijst voor € 45.870. Doordat de fiscale waarde onder de 45.000-eurogrens blijft, komt de auto echter in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), à € 2.950.