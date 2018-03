Zo wil Audi de lucht in

Ook autofabrikant Audi wil zo snel mogelijk de lucht in. Samen met vliegtuigfabrikant Airbus en ontwerpstudio Italdesign is de ‘Pop.Up Next’ ontwikkeld: een volledig elektrisch vervoermiddel dat zich zowel op de weg als in de lucht kan verplaatsen.

Audi denkt dat dit vooral een oplossing is voor de verkeersdrukte in steden. De bediening gaat via een 49 inch groot scherm. Verder is het concept voor de vliegende auto uitgerust met technologie voor spraak- en gezichtsherkenning en het analyseren van oogbewegingen.

Het aandeel van Audi in het project betreft vooral de batterijtechnologie en het geautomatiseerde bedieningssysteem. In feite gaat het hier om een soort van passagiersdrone die niet alleen volledig elektrisch is, maar ook geheel zelfstandig kan rijden en vliegen. De Pop.Up Next is lichtgewicht en biedt plaats aan twee personen.

De cabine van de Pop.Up Next heeft zowel wielen als propellers beschikbaar. Zo is dit óf een elektrische, autonoom rijdende stadsauto óf een elektrisch aangedreven vliegtuigje dat zelfstandig zijn weg vindt door het luchtruim. De twee inzittenden kunnen dankzij een snelle internetverbinding gebruik maken van uitgebreid entertainment, contact leggen met het thuisfront of werken. Airbus wil al in 2020 zijn eerste vliegende taxi op de markt brengen.

Andere autofabrikanten, waaronder Toyota, Porsche en Mercedes-Benz, werken inmiddels ook aan vliegende auto's.

Volledig scherm © Audi AG

Volledig scherm © Audi AG