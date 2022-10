Zo wapenen autobezitters zich tegen eikels: ‘Anders wordt je dak net een poffertjespan!’

mijn allessie Vader en zoon laten ‘fletse’ Mustang weer knallen: ‘Zeg pa, zullen we samen een Amerikaan kopen?’

Tijdens een vakantie in Amerika reed Michel van Adrichem (36) in een auto die je het beste dáár kunt rijden: een Ford Mustang uit 2015. Thuis kon hij ’m maar niet loslaten, dus belde hij zijn vader Ton (66) met de vraag ‘Zeg pa, zullen we samen een Amerikaan kopen?’ Een maand later hadden ze hun eigen Mustang, maar dan uit 1966.

21 oktober