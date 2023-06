Zo voorkom je die irritante statische schok als je uit de auto stapt

De energieontlading van een auto naar de mens, die vervolgens als geleider naar de aarde fungeert, is qua omvang vergelijkbaar met het vonkje van een elektrische aansteker. Onaangenaam en soms zelfs pijnlijk, maar in feite onschuldig.

Waarom krijg je statische schokken van je auto als het droog weer is?

Auto’s zijn altijd elektrisch geladen, maar de kracht van de ontlading kan verschillen. Soms krijgt een auto door bepaalde weersomstandigheden zo weinig lading dat de stroom te zwak is om er iets van te voelen. Als het regent is de lucht bijvoorbeeld zo vochtig dat de energie meteen wordt afgevoerd. Wanneer de lucht minder vocht bevat, ontstaat er meer wrijving tussen de elektronen die overal op zitten.

Waardoor worden de schokjes veroorzaakt?

Deze lading kan gedeeltelijk wegvloeien, doordat de banden van de auto koolstof bevatten. Maar, hoe minder koolstof in de banden, hoe slechter de geleiding. Dat kan ertoe leiden dat er spanning in de auto achterblijft, die pas wegstroomt wanneer de bestuurder contact maakt met de aarde.

Nog meer oorzaken: door bestuurder of tijdens het tanken

Een tweede fenomeen dat tot schokkende resultaten kan leiden, is het ontstaan van elektriciteit door de bestuurder. Dat kan gebeuren door het schuiven van kleding over de kunststofbekleding van de autostoel. Niet de auto, maar de bestuurder is dan statisch geladen. Wanneer deze bijvoorbeeld dikke rubberzolen onder zijn schoenen heeft, kan de energie niet of moeilijk wegstromen naar de aarde. Pas wanneer hij of zij de auto aanraakt, stroomt de energie weg, met een schok tot gevolg.