Zo sexy kan een Mercedes zijn: op pad met de nieuwe CLS

De nieuwe CLS is de meest sexy Mercedes van dit moment. Zijn sensuele lijnen zijn verleidelijk. Maar in het gebruik is hij nog steeds wat onpraktisch, blijkt bij een eerste kennismaking.

In 2004 verraste Mercedes de autowereld met de chique CLS. Het was geen traditionele limousine met vier portieren en ook geen sportieve coupé, maar een tussenvorm. Dat leverde een onpraktische, maar tegelijk bijzonder elegante auto op.

Ook bij de derde generatie blijkt dat de CLS nog steeds een wat vreemde eend in de bijt is. Hij is duurder dan een E-klasse, maar veel onpraktischer. Doordat de daklijn schuin afloopt, kun je als volwassene achterin nauwelijks zitten. Ook de bagageruimte is kleiner. Het is iets waar veel gewone coupé's ook last van hebben, maar toch: als je op zoek bent naar een ruime Mercedes, kun je de CLS beter laten staan.

Desondanks is de trendsetter in korte tijd uitgegroeid tot een stijlicoon. Alle concurrenten van Mercedes-Benz kwamen in de loop der jaren met een eigen versie van de CLS. Porsche introduceerde de Panamera, Audi de A7 Sportback en BMW de 6 Serie Gran Coupé.

Minder lijnen

Bij de nieuwe generatie van de CLS werd aan het basisontwerp niet getornd: nog steeds loopt de daklijn schuin af en zit je achterin met je hoofd tegen het dak. De voorkant van de CLS helt een beetje voorover, terwijl de brede koplampen laag geplaatst zijn. De zijruiten hebben geen omlijsting en de taillelijn is hoog. Hoofdontwerper Gorden Wagener wilde zo min mogelijk lijnen in het ontwerp aanbrengen. ,,Vind je het ontwerp mooi? Haal dan een lijn weg'', is zijn filosofie.

Ruimte voor vijf

In het interieur zien we dezelfde ‘widescreen’-cockpit, die we ook al uit onder meer de E-klasse kennen; een enorm scherm dat uit twee delen bestaat. Voor de neus van de bestuurder zie je de informatie die tijdens het rijden van belang is, zoals de snelheid en de inhoud van de brandstoftank. Op het andere scherm zie je onder meer de navigatiekaart.

Mercedes heeft veel aandacht besteed aan het welbehagen van de passagiers. Het dashboard is met hout en leer afgewerkt. De sfeerverlichting kan met behulp van liefst 64 kleuren aan je eigen smaak worden aangepast. Ook de ronde ventilatieroosters zijn verlicht. Zet je de temperatuur lager, dan worden ze blauw. Als je de temperatuur verhoogt, krijgen ze een rode kleur.

De eerste en tweede generatie van de CLS waren vierzitters, maar de huidige CLS is wat praktischer. Zo kun je met een beetje goede wil met drie (niet al te lange) personen achterin zitten en is de achterbank tegen meerprijs in drie ongelijke delen neerklapbaar. Ook voor caravanrijders is er goed nieuws: de CLS kan voor het eerst worden voorzien van een trekhaak. In de kofferruimte past 520 liter.

Een nieuwe Mercedes staat altijd garant voor spannende nieuwe veiligheidssystemen en hightech snufjes. Houd je van gekke fratsen, dan kun je vele uren besteden aan alle bijzondere functies waarmee de CLS kan worden uitgerust. Zo heeft hij een speciaal comfortprogramma dat rekening houdt met je gemoedstoestand. De airco, de stoelen (ventilatie, verwarming en massage), de stuurverwarming en de muziek worden daarop aangepast. Er zijn zes programma’s: verfrissing, warmte, vitaliteit, plezier, comfort en training. Kies je bijvoorbeeld voor comfort, dan klinkt er rustgevende muziek, stroomt door de ventilatieopeningen een welriekend parfum en geven de stoelen je een ontspannende massage. Ook de verlichting in de auto wordt aangepast.

Krantje erbij

Op veiligheidsgebied heeft de CLS alles wat tegenwoordig mogelijk is, tot een systeem aan toe dat het menselijk gehoor voorbereidt op het kabaal dat bij een botsing ontstaat. Als je van opzij wordt aangereden, worden de stoelen automatisch van het portier weg geschoven, zodat de kans op letsel kleiner wordt.

De CLS kan ook grotendeels autonoom rijden: hij blijft zelf binnen de wegbelijning, houdt automatisch afstand tot zijn voorganger, herkent verkeersborden, kan inhalen en weet dat er een auto in de dode hoek zit. Het werkt verbluffend goed. Als je achter het stuur zit, kun je net zo goed de krant gaan lezen. Alleen omdat het wettelijk verplicht is, moet je je handen af en toe aan het stuur houden. Helaas moet je voor de meeste van deze systemen bijbetalen.

Lange afstanden

De CLS 350 d waarmee we op pad zijn, is ideaal voor het afleggen van lange afstanden. De motor is zo stil dat je het kenmerkende dieselgeluid nauwelijks hoort. Ook wind- en bandengeluiden dringen nauwelijks je gehoor binnen. De CLS 350 d doet slechts 5,7 seconden over de sprint van 0 naar 100 km/h. Tegelijk belooft Mercedes een verbruik van 5,7 l/100 km (1 op 17,5). Dat is aan de optimistische kant, maar als je niet overdrijft met je sportieve escapades, moet 1 op 14 mogelijk zijn.

Het onderstel, in onze testauto voorzien van optionele luchtvering, is bijzonder comfortabel afgestemd. Je merkt nauwelijks dat je soms op asfalt rijdt van bedenkelijke kwaliteit. Ook als je iets te hard over een verkeersdrempel rijdt, is het onderstel vergevingsgezind.

Motoren

Alle motoren van de CLS zijn nieuw. Op dit moment is hij met drie motoren leverbaar: twee diesels en een benzinemotor. Het zijn allemaal zescilinder lijnmotoren. De CLS 350 d met 286 pk is de ‘instapper’ en kost 93.242 euro. Voor ruim 5000 euro meer staat de CLS 400 d in de prijslijst. Hij heeft dezelfde turbodieselmotor als de 350 d, maar in de 400 d levert deze 340 pk.

Er is ook een benzinemotor leverbaar, eveneens met zes cilinders. De CLS 450 levert 367 pk en kost 98.303 euro. Later dit jaar verschijnt ook een goedkopere instap-CLS met viercilindermotor en een peperdure AMG-versie met 435 pk.

Voor de liefhebber

Conclusie: de nieuwe CLS is erg duur en niet zo ruim. Maar dergelijke auto’s koop je niet met je verstand. De chique uitstraling wordt gecombineerd met ongekende luxe en heel veel comfort. Het is daarmee een auto die in de beste Mercedes-traditie past.