Zo rijdt de ‘teennagel’, de auto die Alfa Romeo moet redden

De Tonale is niet echt een nieuw model, want het eerste studiemodel van deze Alfa Romeo werd al in 2019 onthuld. Door corona liep het hele project vertraging op en de productieversie van de Tonale werd ook nog eens teruggestuurd naar de tekentafel omdat de topman ontevreden was over de hybride aandrijflijn. Maar nu is de Tonale er dan toch, stoer en toch stijlvol, sportief, praktisch én hybride.