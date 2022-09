Zo parkeer je goedkoop bij luchthaven Düsseldorf

Veel toeristen maken gebruik van vliegveld Düsseldorf om goedkoper te vliegen, en omdat parkeren dicht bij de vertrekhal mogelijk is. De parkeertarieven variëren, maar zijn in de regel minder hoog dan bij Schiphol en Rotterdam Airport.

Om te parkeren heeft vliegveld Düsseldorf een groot aantal parkeergarages, ondergronds en bovengronds. In de ondergrondse parkeergarage P1 krijgt ‘parkeren bij het vliegveld’ een geheel nieuwe betekenis. Hier vind je parkeerplaatsen direct onder de terminal, de ideale parkeerplaats op Düsseldorf Airport als elke minuut telt. Alleen een ritje in de lift scheidt je van de aankomst- en vertrekhal. Dit betekent maximale tijdwinst wanneer de tijd.

Echt goedkoop is het niet: je betaalt hier in 2022 voor acht dagen parkeren vanaf 179 euro als je online reserveert. Dan krijg je wel toegang tot de lounges, snacks en drankjes voor tijdens het wachten. P1 is eenvoudig te vinden. Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Ankunft’ totdat de ingang van de parkeergarage P1 aan de rechterkant staat aangegeven. Let wel even op: de hoogte van je auto mag maximaal 2 meter zijn.

Praktisch tegen de terminal aan: P2

Je kunt direct tegenover de terminal parkeren in de parkeergarage P2 op Düsseldorf Airport. Dat is ideaal als je zelf gaat vliegen vanaf Düsseldorf Airport en snel in de terminal wilt zijn. Als je parkeert in de parkeergarage P2 bespaar je kostbare tijd voor het vertrek. Natuurlijk ben je ook bij aankomst zo weer bij de auto. Is je auto hoger dan 1,90 meter? Dan moet je toch een andere parkeerplek kiezen. Vanaf P2 loop je in slechts twee minuten van de auto naar de terminal. Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Ankunft’ totdat de ingang van de parkeerplaats P2 aan de rechterkant staat aangegeven.

Ook dichtbij: P3

In de parkeergarage P3 op de luchthaven van Düsseldorf kun je parkeren op een van de 3300 parkeerplaatsen bij de terminal. Je bereikt die terminal vanuit je auto in slechts enkele stappen via een overdekt voetpad. Deze parkeergarage heeft ook laadpalen voor elektrische auto’s. In de ontvangstruimte van de parkeergarage (niveau 0) vind je het parkeerservicecentrum en de ingang van het Sheraton Hotel. Ook hier geldt een hoogtelimiet van 1,90 meter voor je auto. Wil je hier in 2022 van vrijdag tot zondag parkeren, dan kost het je vanaf 49 euro als je bij de luchthaven reserveert.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Abflug’. Houd links aan totdat de ingang van de parkeergarage P3 aan de linkerkant staat aangegeven. Er is een aparte ingang voor parkeerplaatsen die vooraf online zijn gereserveerd.

Langer parkeren: kies voor P4

Door zijn praktische voordelen – zoals de ruime opritten – heeft de parkeergarage P4 de afgelopen jaren een goede reputatie gevestigd onder reizigers die langer reizen en hun auto op een veilige parkeerplaats willen achterlaten. Voor een ontspannen aankomst en tijd voor vertrek gebruik je eenvoudig de online-reservering. Hier reserveer je een parkeerplaats in parkeergarage P4. Je auto mag hier 2,10 meter hoog zijn. Het is wel verstandig de reservering op tijd te regelen.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden ‘Abflug’ tot je aan de rechterkant het bord ‘Langzeit’ ziet. Ga daar rechtsaf, ga dan rechtdoor bij de verkeerslichten en je herkent de P4-parkeergarage aan de grote gele parasols aan de rechterkant. Nadat je de auto hebt geparkeerd, kun je de SkyTrain naar de terminal nemen. Die rit kost je twee minuten en hij gaat elke drieënhalf tot zeven minuten.

Lang parkeren bij vliegveld Düsseldorf op P5

De parkeerplaats P5 op de luchthaven van Düsseldorf heeft een verbinding met de SkyTrain, waardoor de luchthaventransfer slechts twee minuten duurt. P5 ligt direct tegenover P4 en parkeren hier is redelijk geprijsd. In totaal zijn er meer dan 3000 moderne, grotendeels overdekte parkeerplaatsen beschikbaar. Er is in parkeergarage P5 ook een laadstation voor elektrische auto’s aanwezig van Stadtwerke Düsseldorf. Dit bevindt zich op de begane grond van de parkeergarage.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden ‘Abflug’ tot je aan de rechterkant het bord ‘Langzeit’ ziet. Daar ga je rechtsaf, vervolgens rechtdoor via de verkeerslichten en je vindt de P5-parkeerplaats aan de linkerkant. Nadat je de auto hebt geparkeerd kun je de SkyTrain aan de overkant van de straat nemen naar de terminal.

Dichtbij de terminal: P7

De parkeergarage P7 op Düsseldorf Airport is centraal gelegen ten opzichte van de terminal, direct naast het autoverhuurcentrum. Dankzij een overdekte voetgangersbrug biedt de moderne parkeerplaats een snelle en veilige manier om in te checken. Ideaal voor zakelijke klanten die geen kostbare tijd willen verspillen voor vertrek. De P7 biedt ruim 3000 overdekte parkeerplaatsen nabij terminal A. Je vindt er ook oplaadpunten voor elektrische auto’s op de begane grond van de parkeergarage. Daar zijn ook parkeerplaatsen voor hogere voertuigen. Gebruikers van de ShareNow-autodeelservice vinden de auto’s op de vierde verdieping in parkeergarage P7. Reken in 2022 op een bedrag vanaf 79 euro voor acht dagen. De tweede week is goedkoper als je via Flughafen Düsseldorf reserveert.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Ankunft’. Sla rechtsaf richting ‘Freight’ en ga rechtdoor bij de verkeerslichten. De ingang van parkeergarage P7 bevindt zich aan de rechterkant.

Parkeren bij terminal C van vliegveld Düsseldorf in P8

In de ondergrondse parkeergarage P8 biedt luchthaven Düsseldorf moderne parkeerplaatsen dicht bij de terminal, direct aan Pier C. De ondergrondse parkeergarage heeft meer dan 1800 parkeerplaatsen, vanwaar je in twee minuten bij de terminal bent. Dat zijn de ideale parkeerplaatsen voor zakenreizigers die langere tijd weg zijn. De ondergrondse parkeergarage P8 biedt ook de beste parkeermogelijkheden voor wie mensen wegbrengt en ophaalt, vooral in de directe omgeving van aankomsthal C. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen voor elektrische auto’s op het eerste souterrain.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Airport City’. Sla vanaf de eerste rotonde rechtsaf en volg de borden naar ondergrondse parkeergarage P8. Na enkele meters vind je aan de linkerkant de ingang van de ondergrondse parkeergarage P8. Belangrijk: je kunt de ondergrondse parkeergarage P8 alleen bereiken via het aankomstniveau.

Kort parkeren: P11 en P12

Je kunt voor de terminals van vliegveld Düsseldorf op P11 en P12 ook kort parkeren. Dat is voor maximaal 30 minuten.

Lang en voordelig parkeren op P24

Met de 1100 parkeerplaatsen van P24 biedt Düsseldorf Airport het grootste aantal vakantieparkeerplaatsen. Terwijl je auto tegen lage kosten op een veilige locatie op het terrein van Düsseldorf Airport geparkeerd staat, loop je in 15 minuten naar de terminal. Dit is de goedkoopste optie die op de website staat. In 2022 ben je voor acht dagen minimaal 39 euro kwijt als je online reserveert. En de daaropvolgende weken zijn goedkoper.

Vanaf de snelweg A44 neem je de afslag ‘Flughafen Düsseldorf’. Volg daarna de borden naar ‘Abflug’ in de ‘Langzeit’-zone. Volg vanaf de ‘Langzeit’-parkings P4 en P5 de borden naar ‘Langzeit-Spar’ P24.

