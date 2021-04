Zo lang mag je caravan of camper voor de deur geparkeerd staan

Het vakantieseizoen staat voor de deur. Dat betekent dat de caravan of camper weer van stal kan worden gehaald voor het nodige poets-, reparatie- en inpakwerk. Maar hoe lang mag dit kampeermiddel eigenlijk in de straat staan?

Het antwoord: in de meeste gemeenten mag je camper of caravan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Dat kan echter ook korter of langer zijn en verschilt per gemeente. Hoe lang dat in jouw gemeente mag, kun je vinden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

De regeling geldt niet alleen voor caravans en campers, maar ook voor vouw- en aanhangwagens. Gaat het om een betaald parkeren-zone, dan moet je ook parkeergeld betalen. Eigenaren van caravans en campers die langer zijn dan 6 meter en breder dan 2,40 meter mogen in sommige gemeenten helemaal niet binnen de bebouwde kom staan. Als dat het geval is, staat dit ook in de APV van je gemeente.

Eigen oprit

Zelfs als je een eigen oprit of een eigen parkeerplaats hebt, zijn er regels waar je je aan moet houden. Want ook als je je voertuig keurig achter de heg op je eigen oprit zet, ben je mogelijk in overtreding. Bijvoorbeeld omdat je caravan toch nog zichtbaar is vanaf de openbare weg. De regels en handhaving hieromtrent verschillen wederom per gemeente.

De beperkte periode van drie dagen is er omdat er anders mogelijk een gebrek aan parkeerplaatsen zou kunnen ontstaan en het uitzicht in de straat verstoord zou kunnen worden. Staat je caravan of camper er een dag langer, dan krijg je niet direct een bekeuring, maar eerst een waarschuwing van de gemeente. Wanneer je daar geen gehoor aan geeft, kan er een boete worden uitgeschreven of je caravan of camper wordt weggesleept. De kosten daarvoor moet je zelf betalen.

90 euro

Creatieve oplossingen als je caravan na drie dagen een stukje verplaatsen, hebben weinig nut. Het woord ‘parkeren’ is om deze reden in de APV vaak al vervangen door ‘te plaatsen of te hebben’. Wel kun je een ontheffing krijgen als je meer tijd nodig hebt. De boete voor het langer dan drie dagen voor de deur hebben van een kampeermiddel bedraagt meestal rond de 90 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.