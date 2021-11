Zo kun je zelf zien of je banden aan vervanging toe zijn

Een zomerband moet volgens de wet minimaal 1,6 millimeter profiel hebben. Autobanden hebben daarvoor op verschillende plaatsen in het profiel randjes zitten, die je gemakkelijk kunt zien. Als die randjes gelijk zijn met het loopvlak, dan moet de band echt worden vervangen. We hadden het over 1,6 mm. Dat is het wettelijke minimum maar we adviseren om bij 3 mm profiel te gaan kijken naar nieuw rubber voor de auto.