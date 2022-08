Zo haal je die hardnekkige hars en vogelpoep van je auto

Er zijn eenvoudige manieren om boomsap van zowel de lak als het glas te verwijderen. En duur hoeft het niet te zijn. Er zijn tal van sprays die kunnen helpen om de hars los te maken. Heb je die niet in huis? Dan is een glasreiniger een goed alternatief. Hooguit dat je er daarmee iets langer werk aan hebt.

Er zijn veel insecten-, teer- en harsverwijderaars op de markt. Investeer gerust in een van deze specialistische reinigers, zeker als je dit venijnige spul regelmatig van je auto moet halen. Een andere optie is een pakket speciale doekjes waarmee je harsvlekken onmiddellijk kunt verwijderen zodra je ze ziet. Deze doekjes hebben het voordeel dat ze geen spraysporen achterlaten op het oppervlak waarop je het verwijdermiddel niet wilde aanbrengen. Denk daarbij aan bumperbekleding of roosters. Maar opgelet: de doekjes zijn niet zo effectief als de spuitbussen of spuitflacons.

Hars verwijderen met een doek

Bij het werken met speciale harsverwijderaars is het verstandig om voorzichtig te zijn met de doek. Je kunt krassen in de lak aanbrengen als je te hard wrijft. Meestal werken de middelen het best als je de auto wast voordat je de oplossing erop spuit. Laat ze dan even intrekken en verwijder de hars vervolgens met een schone doek. Werk geleidelijk tot de hars helemaal weg is. Als je de bevuilde plekken eenmaal grondig hebt schoongemaakt, kun je overwegen om wat autowas van goede kwaliteit aan te brengen. Hierdoor ontstaat een soort van beschermlaag tegen de hars, zodat je die in de toekomst makkelijker kunt verwijderen.



Hars verwijderen met water en autoshampoo

Je kunt ook een emmer vullen met heet water (en een beetje autoshampoo). Dompel hier een autospons in en leg die spons ongeveer vijf minuten op de lak van de auto. Haal hem vervolgens weer door de emmer en maak de plek schoon. De boomhars is nu als het goed is losgeweekt en definitief verdwenen.



Vogelpoep op je auto? Snel handelen!

De bestanddelen van vogelpoep kunnen de vernislaag van de lak aantasten als je die niet snel schoonmaakt. Vogelpoep bevat namelijk zuren die kunnen inwerken op de blanke toplaag van de lak. Zeker als de zon er fel op schijnt, zoals tijdens een hittegolf.



Hoe langer je wacht, hoe droger de vogelpoep wordt en hoe moeilijker die te verwijderen zal zijn. Als je een vlek ziet, maak hem dan meteen schoon voordat je weer achter het stuur gaat zitten. Je bespaart jezelf moeite bij aankomst en eventuele schade aan je auto. Als je geen tijd hebt om onderstaande tips en adviezen op te volgen, is dat nog geen probleem: een beetje keukenpapier en wat water kunnen al voldoende zijn om het ergste weg te halen als de klodder nog vers is.

Wasstraat: snel en gemakkelijk

In een professionele wasstraat kun je snel en gemakkelijk je hele auto wassen. Door de grote hoeveelheid water en schoonmaakmiddelen is in een korte tijd de vogelpoep van je auto. Hoe sneller je de auto hebt gewassen, des te beter het is voor de lak.



Maak een ontvettingsmengsel

Meng een ontvettingsmiddel (bijvoorbeeld afwasmiddel, zeep, etc.) met water, bij voorkeur warm water. De warmte van het water zal de uitwerpselen zachter maken en je helpen de vogelpoep van je auto te verwijderen.



Er bestaan ​​ook enkele gespecialiseerde producten tegen vogelpoep, maar met afwasmiddel of autoshampoo en warm water ben je al een heel eind. Week de vogelpoep met je hete mengsel. Trek een paar handschoenen aan (de uitwerpselen kunnen giftig zijn) en verwijder de uitwerpselen voorzichtig met een microvezeldoek. Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het grootste deel van het gebied en wrijf niet met veel kracht. Je kunt beter de natte doek op de vogelpoep leggen en die dan opdeppen. De uitwerpselen kunnen anders krassen op je lak veroorzaken doordat er harde deeltjes in kunnen zitten. Kortom, neem de tijd en ga regelmatig terug naar de plaats van de vlek totdat deze volledig is verdwenen.

Bescherm je auto preventief

Het is onmogelijk om altijd je auto in de gaten te houden om te voorkomen dat vogels hem met uitwerpselen bevuilen. Je kunt daarom overwegen om na elke wasbeurt een polijstmiddel (wax) op je carrosserie aan te brengen om deze te beschermen. Zo'n beschermlaag geeft een mooie glans en fungeert als een beschermende laag, die voorkomt dat uitwerpselen, insecten of ander vuil zich hechten op de lak.



