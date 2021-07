Zo gaat het nu met de Ferrari's van tv-serie Miami Vice

Een van de twee Ferrari’s uit de filmserie Miami Vice uit de jaren tachtig is onlangs verkocht. De witte Testarossa was ook een van de hoofdrolspelers in de televisieserie, naast acteurs Don Johnson en Philip Michael Thomas.

Enzo Ferrari zat er niet vaak naast met zijn inschattingen. Maar met betrekking tot Miami Vice was dat wel het geval. Hij had aanvankelijk weinig vertrouwen in het succes van de televisieserie en wees daarom het verzoek van de Amerikaanse programmamaker Michael Mann af om enkele Ferrari's te laten optreden in een nieuwe politieserie. En dus schakelden de makers van Miami Vice noodgedwongen over op de oudere Ferrari 365 Daytona Spyder.

Het ging hierbij echter om een replica op basis van de Chevrolet Corvette en die auto ontwikkelde zich in de eerste twee seizoenen al snel tot een van de hoofdrolspelers in de politieserie die wereldwijd door miljoenen mensen werd bekeken. Ferrari Enzo was echter woedend. Hij klaagde de maker van de replica's aan en bood de producenten van Miami Vice twee gratis Testarossa’s aan, als ze de Daytona maar zouden vernietigen. En zo gebeurde het dat Ferrari vanaf seizoen drie alsnog twee zwarte Testarossa's liet afleveren op de set.

Monospecchio

Aan het begin van seizoen drie ging de Daytona in vlammen op en vanaf dat moment zou hoofdpersoon Sonny Crockett in de serie rondrijden in een zwarte Ferrari Testarossa. Zover kwam het echter niet, want de zwarte kleur van de twee geleverde sportwagens kwam in de vele nachtscènes niet goed over en dus besloten de Miami Vice-makers de Testarossa’s spierwit te spuiten. Wat Enzo Ferrari van deze aanpassing vond, is niet bekend. Maar het resultaat was in ieder geval dat de Testarossa een iconische status kreeg door de tv-serie en dat de naam van het model nog altijd bekend is bij de generatie die opgroeide met Miami Vice.

De Ferrari's Testarossa waren zogeheten ‘monospecchio’ exemplaren. Dat klinkt spectaculairder dan het is, want het betekent simpelweg dat deze modellen slechts over één buitenspiegel beschikten. Daarmee zijn ze echter wel geliefder bij verzamelaars, simpelweg omdat er daarvan minder zijn gemaakt. De 390 pk sterke Ferrari is van 1989 – toen Miami Vice stopte – tot en met 2015 opgeslagen geweest. De auto heeft een certificaat van Ferrari Classiche, Ferrari North America en Universal Studios.

Geen kogelgaten

In 2017 wisselde het andere exemplaar ook al eens van eigenaar. Die had meer gereden en dat doet vermoeden dat de auto die nu verkocht wordt de ‘camera-auto’ is. Deze auto werd volgehangen met camera's om de inzittenden te filmen tijdens het rijden. Helaas meldt het Amerikaanse bedrijf Curated Vintage Supercars alleen dat de coupé is verkocht, zonder een prijs te specificeren. De auto uit modeljaar 1986 met het chassisnummer 063259 is in originele staat en draagt ​​volgens de verkoper zelfs zijn originele Goodyear Eagle banden. Curated geeft een kilometerstand van minder dan 6.200 mijl (het equivalent van bijna 10.000 kilometer).

Zoals is bevestigd door autohistorici, kwam de Testarossa rechtstreeks van Ferrari Noord-Amerika naar het productiebedrijf Universal Studios. Nadat de laatste van de vijf seizoenen was opgenomen, verkocht de studio de sportwagen in 1990 aan Preston Henn. De heer Henn is een kleurrijke figuur in de Amerikaanse autoscene: de ondernemer won niet alleen de 24-uursrace van Daytona in 1983, maar heeft in de loop der jaren ook een behoorlijke collectie auto’s verzameld. Overigens vertoont de Testarossa geen kogelgaten of andere schade veroorzaakt door het harde rijden. Geen wonder: voor de actiescènes gebruikte het Miami Vice-team replica’s van een Testarossa op basis van het chassis van een De Tomaso Pantera.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.