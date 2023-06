Zo gaat de Renault Espace met zijn tijd mee: van MPV naar SUV

De eerste Espace zag in 1983 het levenslicht en was een liefdesbaby van Renault en de Franse fabrikant Matra. De auto werd getekend door Matra naar het voorbeeld van Amerikaanse MPV's. Toen een topman van dit bedrijf de auto liet zien aan Renault was de directie meteen enthousiast. Het concept paste in de plannen van Renault voor een reisauto en dus sloegen beide fabrikanten de handen in elkaar. Renault zorgde voor de uitwerking van het project, leverde de mechanica en regelde de verkoop. Matra ging de auto bouwen.

Vijf of zeven losse stoelen

Een belangrijk kenmerk van de Espace was de platte vloer waarover de inzittenden zich zonder problemen van voor naar achter in de auto kunnen bewegen. Er waren naar keuze vijf of zeven losse stoelen, waarvan de voorste twee konden draaien. Een ander uniek concept was dat van de carrosserie die was gemaakt van composietmateriaal teneinde het totaalgewicht wat te drukken. Na een wat weifelende start in 1984 vloog de auto de showrooms uit. Na een jaar was de fabriek van Matra al te klein en vanaf 1987 werd de auto ook in de Franse Renault-fabriek in Dieppe gebouwd.

Nu, bijna veertig jaar later en ruim 2,2 miljoen exemplaren later, is de Espace allang geen hardloper meer. Dat heeft vooral te maken met de SUV-trend, die een vrij abrupt einde maakte aan de hoogtijdagen van de MPV. Renault zag de bui hangen en noemde de vorige generatie van de Espace al geen MPV meer, maar ‘cross-over’. Bij de nieuwste generatie vinden ze de auto plotseling een ‘SUV’, in de hoop dat dit iets doet voor de verkoopcijfers.

Iets langere Renault Astral

Het is ook allang gedaan met de spreekwoordelijke multifunctionaliteit. Dat betekent dat de Espace niet langer in een paar eenvoudige stappen omgebouwd kan worden van een zevenzitter naar een tweezitter. De achterstoelen kunnen niet meer draaien en er is ook geen plek meer voor een stuk of vier mountainbikes. De nieuwe Espace is dan ook geen unieke MPV meer, maar een iets langere Renault Austral, waarmee hij ook het platform en de techniek deelt. Toch doet de nieuwe Espace zijn naam eer aan, want hoewel de carrosserie met een lengte van 4,72 meter 14 centimeter korter is dan zijn voorganger, biedt de nieuwe Espace een groter passagierscompartiment.

Veel ruimte op de tweede rij

de Espace is daarmee nog altijd het ruimste model in het aanbod van Renault. Ook is hij 215 kilogram lichter dan de vijfde generatie. De passagiers op de tweede zitrij profiteren vooral van een comfortabele hoeveelheid ruimte. Net als in de vorige Espace kan de achterbank over een lengte van 26 centimeter worden verschoven. De rugleuningen kunnen tot 30 graden worden versteld. Hierdoor voel je je zelfs op de tweede zitrij een ‘eersteklas’ passagier - vooral wanneer je de vrije middenstoel gebruikt als praktische middenarmsteun met geïntegreerde bekerhouders.

Met een SUV heeft de auto niet veel te maken. Alleen het onderste deel heeft kenmerken van een SUV, met brede spatborden en een beschermende onderrand die is uitgevoerd in hoogglans zwart. De Espace is leverbaar als vijfzitter of, voor dezelfde prijs, als zevenzitter met twee extra neerklapbare stoelen. De easy access-functies maken het mogelijk om de stoelen van de tweede rij 26 centimeter naar voren te schuiven en naar voren te kantelen. Alle passagiers beschikken over gordels met spanners, plafondverlichting met aanraakbediening en USB-C-aansluitingen.

Maximaal 1818 liter bagageruimte

De stoelen zijn comfortabel en vanaf uitrustingsniveau iconic is de achterbank aangevuld met heerlijk zachte, ergonomische kussens op de hoofdsteunen. Met alle stoelen neergeklapt is maximaal 1714 liter beschikbaar en als vijfzitter 1818 liter. Met de achterste zitrij neergeklapt krimpt de bagageruimte naar maximaal 777 liter en met alle zeven zitplaatsen blijft hier nog slechts 159 liter van over. Ook is de tildrempel relatief hoog. Bovendien zijn de twee stoelen op de derde rij in de praktijk moeilijk bereikbaar en zijn ze op langere reizen alleen geschikt voor kinderen.

Desalniettemin is het een genereus gebaar om geen extra geld te vragen voor ze zevenzits variant, want bijna alle concurrenten vragen hiervoor een meerprijs. De Espace kan optioneel worden voorzien van een groot panoramadak voor meer lichtinval in het interieur. Dankzij het ontbreken van een dwarsbalk biedt het glasoppervlak een oppervlakte van meer dan een vierkante meter (1,33 meter lang en 84 cm breed). Het hoogwaardige glas heeft aan de binnenzijde een coating die UV-straling en de meeste infraroodstralen filtert. Het weerkaatst tevens de warmte van het interieur. Al met al is er daardoor volgens Renault geen verduisteringsgordijn nodig om de hitte en verblinding van de scherpe zon tegen te gaan.

Veel opbergruimte

Het interieur van de nieuwe Espace zit vol met opbergruimtes. Die bieden een gezamenlijke inhoud van 39 liter, waarvan 20 liter voorin. Alleen het dashboardkastje heeft al een inhoud van ruim zes liter. De portiervakken hebben ieder een inhoud van vier liter. De middenconsole is vrij van bedieningselementen voor het rijden en in plaats daarvan voorzien van twee grote opbergvakken: twee liter onder de verschuifbare armsteun en 3,6 liter onder de te openen armsteun. De portiervakken bieden beide plaats aan een literfles en aan de achterzijde van de voorstoelen zitten twee opbergzakken.

Voor de aandrijving maakt de Espace gebruik van een full hybrid-aandrijflijn, die 147 kW (200 pk) sterk is en op papier slechts 4,6 l/100 kilometer verbruikt. De basis wordt gevormd door een 1,2 liter driecilinder motor van 131 pk, die - net als bij de Arkana - wordt ondersteund door een twee elektromotoren. De hoofdelektromotor draagt ​​68 pk (50 kW) bij aan de voortstuwing, de startgenerator nog eens 25 pk (18 kW). Dit resulteert in een systeemvermogen van 200 pk en een maximum trekkracht van 230 Newtonmeter. Daarmee accelereert de Espace van 0-100 km/u in 8,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 174 km/u.

15 versnellingscombinaties lijkt teveel van het goede

De voorspellende hybride rijfunctie maximaliseert het gebruik van elektrische energie tijdens de rit. Via kaartgegevens beschikt het batterijmanagementsysteem over voldoende informatie om de elektrische energie optimaal te benutten. Volgens Renault kan de Espace mede hierdoor met een volle tank brandstof een afstand van maar liefst 1100 kilometer overbruggen zonder tussentijds te hoeven stoppen en accu's te hoeven opladen.

Het motorentrio maakt gebruik van een principe dat vergelijkbaar is met dat van het aandrijfsysteem van de Alpine F1-auto’s. Volgens Renault biedt de transmissie 15 versnellingscombinaties inclusief neutraal en zou het systeem daardoor altijd een passende instelling paraat moeten hebben voor de actuele rijsituatie. Zou moeten inderdaad, want tijdens onze proefrit leek de transmissie niet altijd zeker over de ideale situatie - en schakelde vaak ogenschijnlijk willekeurig en voor ons om onbegrijpelijke redenen een versnelling hoger of lager.

Onvoorspelbaar schakelgedrag

Ook zit er een behoorlijke vertraging in het systeem wanneer je het gaspedaal intrapt en maakt de aandrijflijn soms een dreunend geluid wanneer je een helling oprijdt. In de sportstand reageert de auto nog heftiger en onvoorspelbaarder. Het lijkt erop dat het systeem iets te gecompliceerd is om te leiden tot een prettige en soepele acceleratie. Wat dat betreft heeft een auto als de Nissan X-Trail een veel fijnere hybride aandrijflijn. Ook voelt de Espace relatief zwaar aan in de bochten en is bij snelheden boven de 100 kilometer best wat windgeruis hoorbaar ter hoogte van de buitenspiegels.

De nieuwe Renault Espace is te bestellen vanaf € 46.830 en de eerste auto’s staan na de zomer bij de dealer.