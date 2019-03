Zo gaat de compleet nieuwe Land Rover Defender eruitzien

De Land Rover Defender krijgt een opvolger, maar die lijkt in niets op zijn illustere voorganger. Omdat het nog maanden duurt voordat de auto definitief wordt onthuld, maakte Motor1.com een artist's impression op basis van wat we tot nu toe al weten.

De schattige maar stoere, vierkante 4x4 moet nieuwe klanten naar het Britse merk trekken. Dat kan ook niet anders, want de Defender wordt een geheel nieuw product. Het ontwerp is lang niet zo robuust als de originele Defender en in plaats daarvan krijgt het model de stijlkenmerken van de rest van de Land Rover-modellen.

Dit is duidelijk te zien aan de computerschets hierboven. De auto is weliswaar nog steeds gemakkelijk herkenbaar als een Defender, maar bevat nu een frontpaneel dat is geïnspireerd op de Range Rover en Discovery. De duurdere uitvoeringen krijgen LED-koplampen, de standaard versies halogeenverlichting.

Dankzij de korte overhangen moet ook de nieuwe Defender perfect bestand zijn tegen steile heuvels, sneeuw, stof en modder, zeker in combinatie met het verhoogde onderstel. Bij de lancering is onder de motorkap van de herrezen off-roader een 2,0-liter turbodiesel te vinden, die later wordt vergezeld van een hybride aandrijflijn.

De tweedeurs Defender wordt naar verwachting samen met een langer vijfdeursmodel gelanceerd dat over aanzienlijk meer binnenruimte beschikt. Bovendien wordt aangenomen dat er een pick-up variant komt speciaal voor de Amerikaanse markt, maar dat is nog niet officieel bevestigd.