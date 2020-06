Zo duur was deze Nederlandse crash op het Nürburgring-circuit

De Nürburgring is weer open. Dit circuit ligt op drie uur rijden van Utrecht en is een van de meest uitdagende banen ter wereld. Een rondje kost 27 euro en dat is al vrij duur, maar lang niet zo kostbaar als uit de bocht vliegen.

Het circuit in de Duitse Eiffel wordt vooral gebruikt voor autoraces, maar een aantal dagen per jaar mogen ook automobilisten met hun eigen auto de baan op. Dat loopt vaak goed af, maar heel vaak ook niet. Afgezien van de schade aan je eigen auto komen er dan vaak nog aardig wat kosten bij.

Dat ondervond onder meer de Nederlander die in onderstaande video tweemaal de vangrail raakte met zijn Toyota Yaris. In een te snel genomen bocht ging liet hij twee weken geleden het gas los, waardoor de voorwielaangedreven auto hard van de baan schoot. Hij raakte niet gewond, maar toch deed het hele avontuur hem flink pijn.

De onfortuinlijke hobbycoureur kreeg namelijk gisteren de rekening in de bus van de Nürburgring. Daarin stonden niet alleen de kosten van het repareren van de vangrail, maar ook van de afsleepkosten. De totale kosten kwamen op 2603,54 euro, zo liet hij weten aan Topgear. En daar komen dus nog de kosten van het transport naar Nederland en het opknappen van zijn beschadigde hobbyauto bij.

Vangrail: 31 euro

Hoe de factuur exact is opgebouwd werd niet bekendgemaakt, maar de laatst bekende prijslijst klinkt aardig angstaanjagend. Het verwijderen van de beschadigde vangrail kost namelijk 10 euro per meter en 5,10 per te verwijderen paal. Een nieuwe vangrail kost 31 euro per meter en 39 euro per paal.

Wanneer er een safetycar de baan op moet, kost dat ook nog eens 82 euro per half uur en het afslepen van je auto kost minimaal 500 euro. Maar echt duur wordt het pas als de baan tijdelijk afgesloten moet worden doordat je een dusdanige ravage hebt aangericht dat niemand er op een veilige manier langs kan. Dit kost je 1350 euro per uur dat de baan dicht is.

Verzekering