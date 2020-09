Zo duur is het tweedehandsje van Max Verstappen

De DBS Superleggera is een van de duurdere Aston Martins. Dat is niet voor niets, want hoewel de auto eruitziet als een lieflijke cabriolet, is de DBS voorzien van een 725 pk sterke 5,2 liter twaalfcilinder motor onder de kap. Daarmee schiet de motor van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 340 km/u.