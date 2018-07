Zelfrijdende auto gaat - na dodelijk ongeval - toch weer de weg op

Aso's op de korrel: bonnenre­gen voor verkeers­huf­ters

7:57 Hufterig gedrag in het verkeer neemt toe. Het aantal boetes daarvoor is de laatste drie jaar met twee derde gestegen. Dagelijks gaat het om bijna honderd automobilisten die bijvoorbeeld niet stoppen voor een zebrapad, de auto neerzetten op een invalidenparkeerplaats of over de vluchtstrook scheuren.