Zelfrijdende auto die vrouw doodreed was gedeeltelijk uitgeschakeld

Veel auto's beschikken tegenwoordig over zo'n noodremsysteem, dat werkt met een radar en camera. Maar Uber had het in de Volvo XC90 handmatig uitgeschakeld om een 'te grillig rijgedrag' van het prototype te voorkomen. In plaats daarvan ging Uber ervan uit dat de in de auto aanwezige testrijder tijdig zou ingrijpen bij een naderend ongeval.

Onduidelijk is hoe alert de testrijder was tijdens de rit. Bij Volvo is het automatische remsysteem gekoppeld aan een systeem dat in de gaten houdt of de bestuurder nog alert is. Maar ook dat was dus uitgeschakeld. Blijft de vraag of de testrijder tijdig had kunnen ingrijpen. Uit videobeelden van de dashcam in de auto blijkt dat het slachtoffer ineens met haar fiets de weg opduikt.