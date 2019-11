Zelf je autostoel ontwerpen, bij Ford kan het straks

Over de nieuwe Ford Puma, die eind 2019 verkrijgbaar is, was al bekend dat hij een opvallende bagageruimte krijgt. In de vloer bevindt zich een waterdichte ruimte, die je als wasbak kunt gebruiken voor je hond. Na het uitlaten kun je Fikkie nog even schoonspoelen, en het vieze water weg laten lopen via een speciale opening.

Ook de stoelen van de Ford Puma zijn opvallend. Bestel je het uitrustingsniveau Titanium, dan hebben ze een afneembaar gedeelte. Dat is handig als je ongemerkt eten hebt geknoeid op de gloednieuwe bekleding van de Puma van je buurman. Of als er ineens afdrukken van de modderschoenen van je kinderen op de rugleuning van de voorstoelen staan. Het afneembare gedeelte kun je zo van de stoel afhalen en in de wasmachine stoppen.

3D-ontwerp

Nu is afneembare stoelbekleding niet nieuw, de Renault Twingo heeft die bijvoorbeeld ook. Wél nieuw is dat Ford de mogelijkheid onderzoekt om klanten hun eigen stoelen te laten ontwerpen. Dat kan dankzij 3D-knitting (3D-weven). Je ontwerp komt zo uit de machine gerold, zonder dat er mensen bezig zijn met naald en draad. Klanten kunnen niet alleen het materiaal kiezen dat ze het mooist vinden (stof, wol, leer), maar ook zelf details toevoegen. Wil je een hoesje voor je mobiele telefoon in je stoel? Of een houder waar je de krant in kunt stoppen? Een andere stof in de zomer dan in de winter? Dit kan (nog) niet bij de nieuwe Puma, maar Ford is hard bezig om het in de toekomst mogelijk te maken. Geen stoel is dan meer hetzelfde.

Ford liet zich bij dit idee inspireren door fabrikanten van sportschoenen. Bestel je ze online, dan heb je bij de grote merken al veel mogelijkheden om je perfecte schoenen samen te stellen, zowel in kleuren als in materialen.

Ford gaat zelfs nog een stap verder. Als je toch je eigen stoel ontwerpt, zou je ook op maat gemaakte technologie kunnen inbouwen. Bijvoorbeeld om de gezondheid van de bestuurder in de gaten te houden. Of om je smartphone draadloos op te laden. Allemaal dankzij de ingenieuze weeftechniek. Het wordt dan ook mogelijk om het logo van je favoriete voetbalclub of de naam van je geliefde in je persoonlijke ontwerp mee te nemen.

Volledig scherm De huidige productie van autostoelen bij Ford. © Ford

