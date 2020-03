Zeldzame sportwagen zat 50 jaar verborgen onder een berg afval

De medewerkers van Speedy’s sleepbedrijf hebben al vaker auto's uit de rotzooi getrokken, maar nooit eerder haalden ze letterlijk een auto onder het afval vandaan. Toch gebeurde dat onlangs in St. Louisville in de Amerikaanse staat Ohio.



De zeldzame Corvette Sting Ray Convertible kwam tientallen jaren geleden onder het afval terecht en werd vervolgens vergeten. Een vriend van de dochter van de overleden eigenaar herinnerde zich dat er een auto onder het vuil verstopt was. De dochter belde vervolgens het sleepbedrijf voor hulp, schrijven Amerikaanse automedia zoals Hagerty.

Volledig scherm De Corvette bevindt zich hier nog onder het afval © Speedy's Towing & Recovery

De eigenaar van de Corvette C2 leek te hebben geweten dat hij gedurende lange tijd niet met de auto zou rijden, want hij leegde de benzinetank, verwijderde de accu en demonteerde de wieldoppen. Vervolgens stopte hij ze in een zak en legde hij ze in de wagen. In de loop der jaren kwam er steeds meer afval in de garage te liggen, totdat de Corvette niet langer zichtbaar was.

Waarom de sportwagen drie jaar nadat de auto nieuw werd gekocht werd weggezet, is onduidelijk. De auto heeft 47.000 mijl (75.639 kilometer) op de teller staan, schrijft het sleepbedrijf op Facebook. Het exacte bouwjaar van de auto is onduidelijk, aangezien de onderhoudsboekjes en andere documenten nog niet boven water zijn. Vermoedelijk bevinden ze zich in het huis naast de garage, dat naar verluidt eveneens tot de nok toe is gevuld met vuilnis.

Volledig scherm Chevrolet Corvette © Speedy’s Towing & Recovery