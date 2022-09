Zeldzaam verschijnsel van spekgladde weg tijdens hartje zomer: dit is hoe dat komt

Noorse motorrij­der die met 292 km/u door tunnel scheurt moet 1,5 jaar de cel in

Een inwoner van Noorwegen is veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf en een ‘levenslang’ rijverbod nadat de politie hem vorig jaar mei arresteerde voor te hard rijden. Hij reed onder meer 292 kilometer per uur in een tunnel.

