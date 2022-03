Zanger Rod Stewart dicht zelf gaten in de weg ‘omdat zijn Ferrari anders vastloopt’

In een Instagramvideo is te zien hoe de zanger, gekleed in een felgeel veiligheidsvest, samen met zijn vrienden het beschadigde wegdek staat te repareren. Terwijl hij grind in de grote gaten schept, merkt Rod op dat de slechte staat waarin de weg verkeert kennelijk niemand iets kan schelen. ,,Maar mensen rijden hun auto's erop kapot en bovendien’’, zo zegt de zanger: ,,Mijn Ferrari kan er zo ook niet door!”



Volgens de Britse zanger kreeg een ambulance onlangs een lekke band door de vele gaten in het wegdek en liepen andere auto's de afgelopen jaren schade op aan het onderstel. ,,Dit is de toestand van de wegen in de buurt van waar ik woon en het is al eeuwen zo’’, zegt hij in de video. ,,Vandaar dat we het probleem zelf maar oplossen.”