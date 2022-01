Youtubers vinden overwoekerde tuin vol kostbare klassieke bolides

Bij ‘barnfinds’ gaat het in veel gevallen om verwaarloosde auto's die stof staan te vergaren. In veel gevallen zijn ze nog te redden, aangezien het woord barn ‘schuur’ betekent en dit impliceert dat de auto's droog staan. In de video van Youtuber Jonny Smith zijn de auto’s in kwestie echter minder goed bewaard gebleven, aangezien ze aan de elementen zijn overgelaten en in een aantal gevallen het gevecht met oprukkend kreupelhout hebben verloren.