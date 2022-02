Youtuber blaast peperdure auto van vriend op en ‘riskeert vijf jaar cel’

Het is niet de eerste keer dat de youtuber met vuur speelt. In oktober 2020 stak hij zijn ruim 230.000 euro kostende Mercedes-AMG GT 63 S in brand, naar verluidt uit protest omdat een lokale Mercedes-Benz-dealer weigerde de auto te repareren. Die video is inmiddels meer dan 28 miljoen keer bekeken en heeft de youtuber zo mogelijk meer geld opgeleverd dan de auto heeft gekost.

Een paar maanden later deed reed hij - zogenaamd per ongeluk - met een gloednieuwe Porsche Taycan door de etalageruit van een Porsche-dealer. Hij liet destijds weten per ongeluk op het gaspedaal te hebben getrapt. Deze clip was met ruim 7 miljoen views ook een hit op YouTube.

Brandende pijlen

Ditmaal was een 625 pk sterke BMW M5 Competition ter waarde van ruim 170.000 euro aan de beurt. De auto was volgens de lokale nieuwssite ASTV eigendom van een van Lytvyns vrienden. Hij besloot de supersedan volgens het medium te vernietigen om zijn respect te betuigen aan een andere vriend die vorig jaar overleed tijdens het besturen van een BMW M4 Competition in Moskou.

In de clip is te zien hoe Lytvyn de auto door de sneeuw rijdt en hem in een veld parkeert. Vervolgens overgiet hij de auto met benzine, waarna hij er brandende pijlen op afvuurt. Na een paar mislukte pogingen raakt hij de auto, waarna deze ontploft, waarschijnlijk doordat de auto ook beladen was met explosieven. De brokstukken landen op enkele meters van de youtuber en zijn cameraman.

Volgens de Russische advocaat Lev Tropin loopt Lytvyn het risico vijf jaar de cel in te moeten vanwege deze actie. Waarom de advocaat op de zaak reageerde, is niet duidelijk, maar hij lijkt er verontwaardigd over te zijn.

De advocaat zei tegen News.ru dat de youtuber op grond van deel 2 van artikel 167 van het Russische Wetboek van Strafrecht kan worden gestraft voor het opzettelijk vernietigen van andermans eigendom, ‘als deze daden aanzienlijke schade hebben veroorzaakt, gepleegd door een explosie of op een anderszins gevaarlijke manier’. Volgens de advocaat betreft het een zogenoemde misdaad van openbare aard, waarbij de youtuber ook kan worden vervolgd als de eigenaar van de auto geen aangifte doet.