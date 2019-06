Wordt dit de nieuwe Kadett, ooit dé publiekslieveling van autorijdend Nederland?

InterviewOpel gaat een nieuwe toekomst tegemoet onder de vleugels van het Franse PSA. Ruim 35 jaar lang was Opel de favoriet van de Nederlandse automobilist, maar in 2004 kwam daar een eind aan. Keren de tijden van de Kadett, de publiekslieveling van weleer, terug? ,,Ik denk dat we met onze elektrische auto's in Nederland inderdaad weer nummer één kunnen worden’’, zegt topman Michael Lohscheller.

Alles is anders bij Opel, nu het Amerikaanse General Motors het merk heeft verpand aan het Franse PSA. Het moederbedrijf van Peugeot en Citroën wil dat Opel een oer-Duits merk blijft, maar zal er uiteraard ook alles aan doen om samen kosten te besparen. Met als risico dat een Opel straks nauwelijks nog van zijn stiefbroers te onderscheiden is.



Michael Lohscheller, de CEO van Opel, is daar niet bang voor. ,,We kiezen voor een heel ander design. Onze conceptauto GT X geldt daarbij als uitgangspunt. Die nieuwe koers zie je al een beetje bij de nieuwe Corsa, volgend jaar is hij nog duidelijker zichtbaar bij de nieuwe Mokka en zo zullen we deze wijziging steeds verder doorvoeren.



,,De nieuwe Corsa mag dan technisch dezelfde basis hebben als de nieuwe Peugeot 208, als je die twee naast elkaar ziet, zijn het echt totaal verschillende auto's. Toen we nog onder GM vielen, waren sommige Opels ontworpen in Amerika en in Zuid-Korea. Nu bepalen we het design helemaal zelf, in Duitsland.’’

Dat klinkt veelbelovend, maar de onlangs gepresenteerde, nieuwe Zafira is niet meer de MPV zoals Opel hem ooit creëerde. Dit is gewoon de bestelauto die PSA en Toyota al samen maken.

,,Het is maar hoe je het bekijkt. In Duitsland zeiden sommigen: dit is blijkbaar de Volkswagen-bus van Opel. Ik vond dat een positieve reactie. De nieuwe Zafira heeft weliswaar een ander karakter dan de huidige generatie, maar door de nieuwe vormen biedt hij binnenin vooral meer comfort. Bovendien stelt de markt voor MPV's tegenwoordig weinig voor. De Zafira is nu meer een limousine geworden, die je bijvoorbeeld ook voor chique vervoer naar de luchthaven kunt inzetten.''

Maar is hij nog wel de gezinsauto, zoals hij ooit bedoeld was?

,,Ja, dat denk ik wel.''

Echt? Hij lijkt toch verdacht veel op een bestelbus die ingericht is voor personenvervoer.

,,Dat ontken ik niet, maar bij VW is het niet anders. Daar heeft de Transporter, ook wel bekend als de VW-bus, ook de rol van de MPV Sharan overgenomen.''

Waar gaat Opel zich verder nog mee onderscheiden?

,,Opel wordt elektrisch, dat is een van de speerpunten in het beleid van PSA. Over vijf jaar zal er van elk model een geëlektrificeerde variant beschikbaar zijn. Volgend jaar al hebben we vier elektrische modellen: de volledig elektrische Corsa-e, Mokka X, e-Vivaro en de plug-in Grandland X Hybrid4.

Verder zullen we ons nog nadrukkelijker onderscheiden met innovaties. We willen steeds de nieuwste technologie voor het grote publiek bereikbaar maken. Daarom krijgt de nieuwe Corsa als eerste in zijn klasse intelligente matrix-led koplampen.''

Als u de markt voor elektrische auto's wilt veroveren, zal ook de prijs concurrerend moeten zijn. Wat gaat de Corsa-e kosten?

,,In Duitsland vanaf €29.900. De Nederlandse prijs zal daar niet veel van afwijken. We willen het grote publiek ermee bereiken, dus hij zal beslist betaalbaar moeten zijn.''

Quote In Nederland, waar de autobelas­ting groten­deels gebaseerd is op CO2, mag je straks rekenen op een aantrekke­lij­ke prijs voor elektri­sche auto’s Michael Lohscheller

De techniek van een elektrische auto is nog altijd duur, daar kunt u weinig aan veranderen.

,,Klopt. Het is onvermijdelijk dat hij duurder wordt dan dezelfde auto met verbrandingsmotor. Maar zeker in Nederland, waar de autobelasting grotendeels gebaseerd is op CO2, mag je straks rekenen op een aantrekkelijke prijs. En als je de totale kosten van het gebruik berekent, zul je zien dat zo'n elektrische Corsa in de praktijk niet duurder is dan een benzine- of dieselauto. Stroom is nu eenmaal veel goedkoper dan brandstof.

,,Juist in Nederland rekenen we op veel succes met onze elektro-strategie. We weten dat de consument geen zorgen wil hebben over de reikwijdte. De Corsa-e haalt daarom gemakkelijk 330 kilometer volgens de WLTP-norm. Dat is in een land als Nederland goed te doen. Een andere vereiste voor succes is een goed netwerk van laadmogelijkheden. Nederland heeft dat.''

Na vele jaren van rode cijfers gaat het eindelijk weer goed met Opel. Vorig jaar werd zelfs voor het eerst weer winst gemaakt. Wat is het geheim van deze omslag?

,,Dat is geen groot geheim. We hebben een goed plan gemaakt, binnen honderd dagen nadat we door PSA waren overgenomen. Belangrijk is dat de mensen die die plannen hebben gemaakt ze ook hebben uitgevoerd. We hebben er opzettelijk geen externe adviseurs bij betrokken.

Opel had vroeger ook veel plannen, maar die bleken maar al te vaak geen succes. Bij onze nieuwe plannen zijn we lastige dossiers, zoals de fabrieken en werkgelegenheid in Duitsland, niet uit de weg gegaan. De nieuwe Corsa wordt in Spanje gebouwd en niet meer in het Duitse Eisenach.

Verder is het simpelweg een kwestie van omzet verhogen en kosten besparen. We hebben een deel van het personeel vrijwillig laten vertrekken. En we verkopen nu grotere auto's met meer uitrusting. Daar kan een autofabrikant geld mee verdienen.''

Opel was ruim 35 jaar lang het meest verkochte merk in Nederland. Daar kwam in 2004 een eind aan. Wat ging er mis, denkt u?

,,De Nederlandse markt is zeer gevoelig geworden voor CO2. Hoe meer een auto produceert, des te duurder hij is en des te minder mensen voor die auto zullen kiezen. De auto's die Opel onder GM maakte waren vaak te zwaar of hadden niet de juiste motoren. Ze stootten te veel CO2 uit.''

Zou het mogelijk zijn dat Opel opnieuw het grootste merk in Nederland wordt?

,,Vooral met onze nieuwe, elektrische modellen zie ik dat zomaar gebeuren. Zowel bij de personenauto's als bij de bestelauto's. Persoonlijk zou ik het geweldig vinden als we in Nederland weer het meest geliefde merk kunnen worden. Wij zijn thuis enorme Holland-fans. Ik ben geboren en getogen in Bocholt, dus net over de grens, en heb jaren in Amsterdam gewoond. Daar is zelfs mijn zoon geboren.''

Volledig scherm Opel-baas Michael Lohscheller: ,,Juist in Nederland rekenen we op veel succes met onze elektro- strategie.'' © Opel

Volledig scherm De nieuwe Zafira heeft alles weg van een bestelbus, maar is volgens Lohscheller wel degelijk een echte Opel © Opel