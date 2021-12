Wordt deze Tesla-concurrent de nieuwe eigenaar van VDL Nedcar?

Dat hebben meerdere interne bronnen bevestigd aan dagblad De Limburger. Normal is de thuisbasis van Rivian. Hier worden de eerste elektrische pick-uptrucks (R1T) en bestelbusjes gebouwd. Volgend jaar moet er een vijf- en zevenzits SUV (R1S) aan het portfolio worden toegevoegd.



De naam Rivian zingt al langer nadrukkelijk rond in de fabriek. VDL Nedcar en Rivian hebben radiostilte met elkaar afgesproken en onthouden zich tot dusver van commentaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag heeft recent wél bevestigd in gesprek te zijn met Rivian over een productielocatie in ons land.