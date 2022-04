Wie vandaag tankt waant zich in 2004: toen hief overheid ook 65 cent op een liter Euro 95

Kabinet kijkt of kilometer­ver­goe­ding eerder omhoog kan

Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) wil kijken of het mogelijk is de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan het kabinet van plan was. Dat zegt hij de Tweede Kamer toe, nadat verschillende partijen hierom hadden gevraagd.

23 maart