Wereldrecord! Bugatti doorbreekt de magische grens van 300 mijl per uur

Bugatti is officieel de eerste fabrikant geworden die met een straatauto de magische grens van 300 mijl per uur doorbreekt. Een aangepaste Chiron reed vandaag precies 304.77 mph (490.47 km/u). Dat is maar liefst 43,3 km/u sneller dan het vorige record.

De recordwagen is een getunede Chiron-hypercar, met achter het stuur de Britse autocoureur Andy Wallace. Bugatti had eerder het snelheidsrecord in handen voor straatauto’s tussen 2005 en 2007 en van 2010 tot 2017. Bij beide gelegenheden was het de Veyron, de voorganger van de Chiron, die de recordtijden reed, maar twee jaar geleden werd het model onttroond door de Koenigsegg Agera RS. Deze supersportwagen uit Zweden werd geklokt met een snelheid van 447,19 km/u, oftewel 277,87 mijl per uur.

Volledig scherm De record-auto van Bugatti. © Bugatti

De snelheidsrit werd verreden op de geheime Ehra-Lessien-testbaan ten noorden van Wolfsburg. Die baan is van Volkswagen – de huidige eigenaar van Bugatti. De Chiron verbeterde het vorige record van Koenigsegg met 43,3 km/u. Bij een snelheid van 490 km/u leg je in één minuut een afstand van meer dan acht kilometer af. Als officiële testrijder van Bugatti is Andy Wallace gewend hoge snelheden te rijden. Hij heeft jarenlang geracet en won de beroemde 24-uursrace van Le Mans in 1988 met Jaguar.

De auto wordt aangedreven door de standaard Chiron’s acht-liter, quad-turbo W16-motor die dankzij motortuning maar liefst 1.578 pk produceert. Dat is ruim 500 pk meer dan de huidige Formule 1-auto van Lewis Hamilton. Ook ongewijzigd is de zevenversnellingsbak met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. Om de auto in balans te houden, werd de koolstofvezel carrosserie met nog eens 25 cm verlengd en is een speciaal lasergestuurd rijhoogtesysteem ingebouwd om de auto te verlagen.

