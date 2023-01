Weggebruikers waarschuwen voor snelheidscontroles mag, maar niet op deze manier

MIJN BLIK EN IK Yvonne droomde van een cabrio en nu is-ie er: ‘Lekker rondrijden in de zomer met je haren in de wind’

Yvonne Luijcx is raadslid, werkt na de gerechtigde pensioenleeftijd nog ‘gewoon’ als kapster en is blij met haar man, maar toch ontbrak er iets: een Peugeot 308 cabrio. ,,Ik zag ‘m jarenlang heen en weer rijden door mijn straat, maar dacht: ik krijg het nooit voor elkaar dat ik daar zelf in kan rijden. Toch wel.’’

15 januari