Weg met de tankstations, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag: ‘Dit gaat het probleem niet oplossen’

De oplossing voor foutgepar­keer­de scooters? ‘Midden op de stoep, dat is toch asociaal’

Het is een grote ergernis voor velen: schots en scheef geparkeerde deelscooters die de stoep, een fietspad of uitrit blokkeren. Een beloning moet parkeeroverlast verminderen, hoopt Vlaardingen met de komst van Check. Volgens deze verhuurder is het een succesvolle aanpak: ‘In andere steden daalde daardoor het aantal klachten’.

11 augustus