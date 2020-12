Weer wilde achtervolging dwars door Twente, nu met 200 km/u

Automobi­list botst eerst tegen ene, dan tegen andere kant tunnel en eindigt 180 graden gedraaid

22 november Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto tegen een van de wanden in de Willemstunnel in Arnhem gereden. Daarna botste de auto tegen de andere zijde van de tunnel om vervolgens 180 graden gedraaid tot stilstand te komen. Door de scherpe bocht in de tunnel gebeuren er regelmatig ongelukken.