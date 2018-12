Weed, wilde tweets en winst: het 2018 van Tesla en CEO Elon Musk

Februari: Tesla naar Mars

Elon Musk is niet enkel CEO van Tesla, maar ook van het ruimtebedrijf SpaceX. Die twee functies kon hij in een briljante marketingstunt verenigen toen SpaceX in februari zijn krachtigste raket ooit, de Falcon Heavy, lanceerde. Hoewel ze nog enkele jaren verwijderd zijn van hun oorspronkelijke doel - mensen naar de maan en Mars brengen - zag Elon Musk in de lancering alvast de kans een rode Tesla Roadster samen met de raket de ruimte in te sturen. Het leverde spectaculaire beelden op.

Volledig scherm © AFP

Nog geen week na de succesvolle lancering volgde een keiharde landing voor Musk. Tesla boekte een recordverlies. Dat lag vooral aan de tegenvallende productie van de Model 3, de auto die in juli 2017 werd geïntroduceerd als de ‘elektrische auto voor de massa’. De autobouwer investeerde fors in allerlei robots, assemblagelijnen en andere zaken die nodig zijn voor de bouw, maar haalde zijn productiedoelstelling van 5000 wagens per week niet, verre van.

Maart: dodelijk ongeval met autopiloot

In maart moest Tesla 123.000 sedan Model S-auto’s terugroepen vanwege een fout in de stuurbekrachtiging: een onderdeel moest worden vervangen vanwege mogelijke roestvorming bij bouten. De corrosie had in het bijzonder plaats in koudere landen waar veel zout wordt gestrooid. Tesla benadrukte dat de terugroepactie slechts 0,02 procent van alle Model S-auto’s betrof.

Eveneens in maart viel er een dodelijk slachtoffer in een ongeval met een Tesla Model X op de snelweg in Silicon Valley in de buurt van Mountain View. De bestuurder, Walter Huang, een 38-jarige werknemer van Apple, overleed in het ziekenhuis. Bij het ongeval was de automatische piloot geactiveerd. Huang’s vrouw had nog gewaarschuwd dat de autopilot van Tesla op de plaats van het ongeluk niet goed werkte.

Tesla legde de verantwoordelijkheid bij de bestuurder. Volgens het bedrijf kreeg de man verschillende waarschuwingen van de autopilot, maar heeft hij niets ondernomen. De autoproducent benadrukte dat de kans op dodelijke ongevallen in Tesla’s met autopilot 3,7 keer kleiner is dan in normale wagens. Toch bracht het ongeval de groeipijnen van het automatische besturingssysteem aan het licht.

Volledig scherm Ongeval met Tesla in Mountain View, Californië. © REUTERS

De Amerikaanse transportwaakhond NTSB startte een onderzoek naar het ongeval. Aanvankelijk hielp Tesla bij dat onderzoek door het NTSB alle data en informatie over het ongeval te geven, maar de twee partijen werden het oneens over de manier waarop Tesla zich terugtrok uit de zaak. Tesla had informatie over het ongeval op hun blog vrijgegeven wat niet mocht, zolang het onderzoek liep. Het NTSB beweert dat ze Tesla daarop van de zaak hebben gehaald, terwijl Tesla beweert dat ze zich zelf hebben teruggetrokken. Tesla blijft overigens onofficieel wel zijn medewerking verlenen aan het onderzoek, dat 12 tot 24 maanden kan duren.

Eveneens in maart werd de rating van Tesla door kredietbeoordelaar Moody verlaagd van B2 naar B3 wegens bezorgdheid om de aanhoudende productieproblemen met Model 3. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 maakte Tesla 9.766 Model 3-auto’s, een duidelijke verbetering in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017, maar toch haalde ze hun doel van 2.500 auto’s per week niet.

Mislukte 1 aprilgrap: ‘Tesla is bankroet’

Maart was een catastrofale maand. In een maand tijd verloor het bedrijf een vijfde van zijn waarde. Dat weerhield Elon Musk er niet van via Twitter een hilarische 1 aprilgrap de wereld in te sturen die hem zuur zou opbreken. Hij verkondigde het failliet van automerk Tesla. Het was als grap bedoeld, maar heel wat mensen namen het bericht serieus. Met alle gevolgen van dien.

Ondanks een enorme uitverkoop van paaseieren kon het bedrijf niet overeind worden gehouden, grapte de CEO van Tesla in zijn tweet. Hij verklaarde dat de onderneming volledig aan de grond zat.

Musk illustreerde de malaise door een foto de wereld in te sturen waarop te zien was hoe hij bewusteloos tegen een Model 3 aanhing. Hij was omringd door flessen ‘teslaquilla’ en had sporen van gedroogde tranen op zijn wangen.

De tweet veroorzaakte grote onzekerheid, waardoor het aandeel op een bepaald moment een verlies van 7,7 procent liet optekenen. Investeerders en analisten was het lachen duidelijk vergaan.

In april gaf Musk op zijn typisch ironische manier toe dat de problemen met de productie van het Model 3 misschien wel aan hem lagen. Hij zei toen dat de extreem doorgedreven automatisering in zijn fabriek het productieproces vertraagde in plaats van versnelde. Musk tweette daarna ook nog: “Ja, de overdreven automatisering bij Tesla was een vergissing. Meer bepaald, mijn vergissing. De rol van mensen werd onderschat.”

Onder de mat vegen van werkongevallen

Een voordeel van robots is dat ze geen werkongevallen kunnen rapporteren, zo moet Musk hebben gedacht. In april werd Tesla slachtoffer van een onderzoek door de Californische Division of Occupational Safety and Health. Het bedrijf zou het aantal arbeidsongevallen in zijn fabriek in Fremont bewust laag houden. Het onderzoek baseerde zich op getuigenissen van voormalige werknemers van de veiligheidsafdeling van de autofabrikant.

Tesla reageerde scherp op hun blog: ,,Naar onze mening is wat zij als onderzoeksjournalistiek voorstellen, eigenlijk een ideologisch gemotiveerde aanval door een extremistische organisatie die rechtstreeks samenwerkt met vakbondslui om een berekende desinformatiecampagne tegen Tesla te creëren”.

In november publiceerde het tijdschrift Reveal een artikel over de wantoestanden in de kliniek van Tesla. ,,Het doel van de kliniek was om zo weinig mogelijk gegevens van patiënten op papier te hebben", zei Anna Watson, die als doktersassistent in het medisch centrum van Tesla had gewerkt. Tesla wilde toen niet reageren.

Mei: robbertje vechten met de media

Bij een ongeval met een Tesla in de Amerikaanse staat Florida kwamen twee tieners om het leven. De wagen botste tegen een betonnen muur en vloog in brand. De bestuurder en zijn passagier, twee jongens van 18 jaar, kwamen om het leven. De Amerikaanse transportwaakhond NTSB, die zei dat de autopiloot waarschijnlijk geen rol speelde in het incident, startte een onderzoek.

Er volgden die maand nog twee ongevallen met Tesla’s waarbij de autopiloot wel een rol had gespeeld.

Volgend op de ongevallen kreeg Tesla een waarschuwing van de Amerikaanse nationale consumentenwaakhond dat het bedrijf de autopiloot misleidend adverteert. ‘Twee Amerikanen zijn dood en een andere gewond doordat Tesla op een misleidende en bedrieglijke manier de indruk wekt dat hun voertuigen veel veiliger zijn dan ze eigenlijk zijn’, stond geschreven in een brief aan de Handelscommissie.

Volledig scherm Dodelijk ongeval met Tesla in Williston in Florida. © REUTERS

Pers

De productieproblemen, de ongevallen en de slechte beurscijfers zorgden voor slechte pers. Op een bepaald moment was voor Musk de maat vol. Musk was niet te spreken over hoe de ‘hypocriete, onbetrouwbare, impulsieve, overgevoelige media’ rapporteren over Tesla en lanceerde het idee om een site op te starten -‘Pravda’ - waar lezers een ‘geloofwaardigheidsscore’ kunnen geven aan journalisten, artikels of mediabedrijven.

Door kritiek te uiten op de media werd hij prompt vergeleken met de Amerikaanse president Donald Trump. Maar op die commentaar had Musk snel een antwoord klaar: ,,Ik wist dat je dat ging zeggen. Als iemand kritiek geeft op de media, wordt er direct geschreeuwd ‘Je bent net zoals Trump!’ Hoe komt het denk je dat hij is verkozen? Omdat niemand jullie nog gelooft.”

Zijn miljoenen volgers waren in ieder geval voorstander van een dergelijke website. Slechts 12 procent was tegen het idee.

Een deel van de negatieve berichtgeving ging over de beruchte Model 3. Een rapport van de Amerikaanse organisatie Consumer Reports maakte brandhout van het model . Volgens hun onderzoek kampte de wagen met ‘serieuze mankementen’, waaronder problemen met de remmen. Dat verbaasde Musk, die meteen een update doorvoerde om het probleem op te lossen. De update was zo efficiënt dat de auto daarna wel werd aanbevolen door Consumer Reports.

Juni: brand en ontslagen

In juni ontslaat Tesla 9 procent of 3600 van zijn werknemers. ‘Een moeilijke maar nodige herstructurering’, schreef Musk in een tweet. De kosten moesten omlaag en het bedrijf moet winstgevend worden.

In Los Angeles vloog een Tesla Model S zonder duidelijke aanleiding plotseling in brand. Tesla startte een een onderzoek naar ‘het buitengewoon ongewone voorval’. Volgens Tesla zouden elektrische voertuigen minder snel in brand moeten vliegen dan auto’s op normale brandstof.

Wat eveneens in juni in brand vloog was de Tesla-fabriek in Fremont. Dat gebeurde ook in augustus. Twee keer werd er snel geblust en was de schade zeer beperkt.

Juli: ‘Britse duiker is pedofiel’

Eind juni dan eindelijk goed nieuws voor Tesla: ze halen voor het eerst hun productiedoel, namelijk 5.000 Model 3's per week. Dat dat niet van een leien dakje ging, was duidelijk. In juli verschijnen berichten van het personeel over een abnormale werkdruk in dubieuze werkomstandigheden. Weekendwerk is verplicht, overuren zijn het nieuwe normaal. Een tent doet dienst als productiefaciliteit. Een brullende CEO die zijn nachten in de fabriek doorbrengt.

Volledig scherm Tesla Model 3 © EPA

Die brullende CEO ging die maand ook zijn boekje volledig te buiten toen hij een Britse duiker van het reddingsteam aan de Thaise grot, Vernon Unsworth, van pedofilie en later van kinderverkrachting beschuldigde zonder enig bewijs. Unsworth had kritiek geuit op het de mini-onderwatercapsule die Musk had ontwikkeld om de Thaise voetballertjes te redden uit de grot. ‘Die kan hij stoppen waar het pijn doet’, had de Britse duiker gezegd. Musk ging compleet uit de bocht en schold de duiker op Twitter uit voor pedofiel (‘Pedo Guy’). Ook noemde Musk het ‘verdacht’ dat een Brit in Thailand woont. In september zou Unsworth Musk uiteindelijk aanklagen voor laster.

Augustus: Tweet die hem 35 miljoen euro kostte

Was Musk gek geworden door het slaapgebrek? Gezwicht onder de werkdruk? Of was het een geniale zet om speculanten een hak te zetten? In augustus tweette Elon Musk naar zijn toen 22,3 miljoen volgers dat hij van plan was Tesla van de beurs te halen. ‘De financiering is geregeld’, schreef hij. Op Wall Street, het financiële hart van New York, schrokken experts zich een hoedje. Want nog nooit had een CEO zulke koersgevoelige informatie op dergelijke grote schaal de wereld ingestuurd.

Enkele weken later kwam het bericht dat Tesla een beursgenoteerd bedrijf blijft, maar de effecten konden niet meer ongedaan worden gemaakt. Musk werd door woedende beleggers voor de rechter gesleept wegens misleidende informatie en beursmanipulatie. De beurswaakhond gaf Tesla en Musk zelf elk een boete van 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro) en er werd geëist dat Musk afstand deed van zijn functie als voorzitter in de raad van bestuur van Tesla.

Met zijn tweet was hij het vertrouwen kwijt van zijn aandeelhouders. Dat wantrouwen werd alleen maar gevoed door geruchten over gebruik van slaappillen en andere drugs. Volgens rapper Azealia Banks had Musk zijn tweet onder invloed van drugs geschreven. Iets wat Musk in alle talen ontkende. In een interview met The New York Times had hij gezegd dat hij zonder slaappillen niet in slaap kan komen.

September: weer problemen met zorgenkindje Model 3

In september lijkt hij de geruchten over zijn druggebruik wel te willen bevestigen wanneer hij tijdens een podcastinterview met een komiek Joe Rogan een joint rookt bij een glas whisky. In augustus had Musk nochtans gezegd dat hij marihuana maar niets vindt. ,,Weed is niet goed voor de productiviteit. Het woord is niet voor niets ‘stoned’. Je zit er dan gewoon wat te zitten net als een steen”, zei Musk in augustus aan de New York Times.

Volledig scherm © Joe Rogan Experience/YouTube

Die maand gaf Musk ook toe dat het bedrijf met nieuwe problemen kampt. Nadat het vertraging opliep bij de productie van de elektrische auto's, verkeert Tesla nu volgens Musk in ‘een hel op het vlak van leveringslogistiek‘’, de zoveelste hindernis op de weg naar het beoogde winstmodel.

Maar ook goed nieuws die maand: Tesla deed het zeer goed bij crashtests van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in de Verenigde Staten. De organisatie gaf vijf sterren, het maximum voor veiligheid, aan Model 3. Het model kreeg vijf sterren in iedere categorie. Daarmee verslaat het de Model S en Model X, die nu op de tweede en derde plaats staan qua veiligheid.

Oktober: ‘The good news show’

Automaker Tesla bouwde in oktober bijna 1.000 auto’s per dag. In het derde kwartaal liepen 80.142 auto’s van de band, de hoogste kwartaalproductie ooit en 50 procent meer dan in het vorige kwartaal.

Model 3 komt de top drie binnen van bestverkochte auto’s in de VS. Tussen juli en oktober stond de Model 3 nog op de 19de plaats.

De producent van elektrische auto’s boekte tegen de verwachtingen in winst in het derde kwartaal. Uit een omzet van 6,82 miljard dollar haalde het bedrijf van Elon Musk een nettowinst van 311 miljoen dollar.

Eveneens in oktober kondigt de autofabrikant een goedkopere versie van de Model 3 aan met een minder zware accu. Tot nu toe was de Tesla alleen te koop met een accu voor een groot bereik, waarmee 495 kilometer kan worden gereden. Met de nieuwe accu kan de auto een kleine 420 kilometer afleggen. Die uitvoering gaat minimaal 45.000 dollar kosten in de VS, tegenover 54.000 dollar voor het topmodel met twee motoren, vierwielaandrijving en de grotere accu.

Minder goed nieuws was dat de FBI het onderzoek naar misleiding van beleggers doorzette. Het autobedrijf zou mogelijk onjuiste cijfers hebben gegeven over de productie van de Model 3, het nieuwste type Tesla.

November: China veroveren

Musks 1 aprilgrap was toch niet zo ver van de waarheid. In een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios gaf hij toe dat Tesla begin dit jaar ontsnapte aan een faillissement. ,,We hadden nog amper geld na investeringen in de productieverhoging van Model 3”, zo vertelde de 47-jarige Tesla-topman.

Musk moet in november zijn functie als voorzitter van de bestuursraad bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC na zijn tweets over Tesla van de beurs halen. Robyn Denholm verving Musk. Musk blijft wel in functie als topman van het bedrijf. Denholm komt over van het Australische telecomconcern Telstra, waar ze financieel en strategisch directeur was.

Volledig scherm © RV

Tesla kondigde aan de prijzen van zijn elektrische auto’s in China te verlagen om zo Chinese klanten te compenseren voor de importheffingen op Amerikaanse auto’s. De prijzen van de Tesla Model S en Model X worden met 12 tot zelfs 26 procent verlaagd.

China heeft de grootste automarkt ter wereld met sterk stijgende verkopen van elektrisch aangedreven voertuigen. Om de Chinese tarieven op Amerikaanse importen te omzeilen, is Tesla bezig met de bouw van een grote fabriek in de buurt van Shanghai om zo lokaal te kunnen produceren.

Omdat er geen maand kan voorbijgaan zonder dat Musk stof doet opwaaien met een tweet, deed hij dat ook in november. Musk riep op Twitter mensen op om bij een van zijn bedrijven te komen werken: SpaceX, Tesla, BoringCompany en Neuralink. ‘Er zijn veel makkelijker plekken om te werken, maar niemand heeft ooit de wereld veranderd met 40 uur per week', tweette Musk.

Wat dan wel de ideale werkweek is om iets te betekenen voor de wereld, wilde een twitteraar weten? ‘Dat hangt van de persoon af’, antwoordde Musk, ‘maar zeker 80 met pieken tot 100 uur. Boven 80 uur doet het exponentieel veel pijn.’ En dat zijn woorden van een kenner: in een interview vertelde Musk dat hij zelf 120 uur per week werkte om de productie van Tesla Model 3 op te voeren. Sowieso zou ‘iedereen’ bij Tesla om die reden wekelijks 100 uur werken. Daarna zat hij weer op een ‘werkbare 80 tot 90 uur’.

December: oplossing voor verkeer in Los Angeles ‘dat hem gek maakt’

Musk haalde deze maand uit naar beurswaakhond SEC. ‘Ik wil heel duidelijk zijn. Ik respecteer de SEC niet’, zei Musk tijdens een interview met televisiezender CBS. Hij zegt ‘uit respect voor het rechtssysteem’ de eisen van de SEC nageleefd te hebben. In oktober had hij de SEC in een tweet ook al de ‘Shortseller Enrichment Commission’ genoemd waarmee hij suggereerde dat de toezichthouder speculanten op koersdalingen helpt.

Precies twee jaar nadat hij tweette dat het verkeer in Los Angeles hem gek maakte en hij met zijn boorbedrijf ‘The Boring Company’ een boormachine voor tunnels zou bouwen, stelde Musk op 10 december zijn eerste ‘hogesnelheidstunnel’ voor. Het is het eerste deel van een ondergronds hogesnelheidsnetwerk waarin auto's supersnel van de ene naar de andere kant van LA moeten ‘sporen’. Door ze met speciale uitklapbare zijwielen uit te rusten, verandert Musk auto’s in een soort trein. Een lift brengt ze onder- en ook weer bovengronds.

Afgelopen week tenslotte heeft Elon Musk de rechter in Los Angeles gevraagd om de lasterzaak van de Britse duiker Vernon Unsworth tegen hem te schrappen. Volgens de advocaten van Musk was die opmerking zo overtrokken dat die door elk redelijk denkend mens toch niet serieus genomen zou kunnen worden.

Volledig scherm Elon Musk stelt zijn tunnel voor. © EPA