We wéten dat het ook anders kan, toch staat het alweer muurvast op de snelwegen

video en fotoreportage Veel tegenslag voor peperdure klassieke auto's, maar die van onze verslagge­ver houdt het vol

19 juni Wat is het een weelde om in een goed geprepareerde auto te rijden, beseft onze verslaggever Werner Budding zich. Hij zit deze week achter het stuur van een klassieke Porsche 356 Carrera in de Mille Miglia, het beroemde oldtimer-evenement dat dwars door Italië gaat. Budding: ,,De ene de andere equipe staat langs de weg, vaak met de motorklep open, technici eronder en ernaast.‘’