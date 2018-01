'We krijgen ruim 4 jaar meer vrije tijd, dankzij de zelfrijdende auto'

Jungwirth deed zijn uitspraken afgelopen weekend in het Duitse opinieblad Focus. Volgens hem is de vraag allang niet meer of de zelfrijdende auto er komt, maar wanneer en waar. Volgens hem gaan binnen 3,5 jaar in de VS en Duitsland auto’s zonder stuur de weg op. Daarna zal het volgens hem snel gaan – en terecht. “Dankzij autonoom rijden kunnen blinden, zieken en kinderen alleen autorijden”, aldus Jungwirth. “Het aantal van 1,25 miljoen verkeersdoden zal decimeren en doordat de auto van de toekomst op afroep beschikbaar is – en dus niet iedereen een auto meer hoeft te kopen – hebben we nog maar een zevende nodig van het huidige aantal auto’s.”

Krantje-croissantje

Maar minstens net zo’n groot voordeel is volgens hem de tijd die je bespaart doordat je niet uren per dag statisch in je stoel door een natgeregende voorruit in de file moet opletten dat je ergens tegenaan rijdt. Toegegeven, sommige mensen zijn dol op autorijden, maar het gaat dan in de regel niet over het dagelijkse woon-werkverkeer. “Welbeschouwd is autorijden gewoon verspilde levensduur", aldus Jungwirth. "Denk je eens in wat je al die tijd zou kunnen doen? Je laten masseren, films kijken, fitnessoefeningen doen, werken. Uw zelfrijdende auto kan alles voor u zijn.” Volgens de VW-topman zorgt autonoom rijden door al deze veranderingen voor net zo’n grote omwenteling als de uitvinding van de stoommachine of de elektriciteit.