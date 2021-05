Wat kost een camper in het gebruik?

CAMPERS & CARAVANSHoeveel kost een camper? Moeilijke vraag natuurlijk, want het is net zoiets als de vraag wat een auto kost. Het ligt eraan of je nieuw koopt of gebruikt en hoe hoog je de lat legt qua comfort, ruimte en prestaties.

Aanschafprijzen kunnen oplopen tot heel ver boven de ton. Met een smallere beurs (en de nodige durf) kun je ergens tussen de 10 en 20 mille al starten, maar je zult voor wat moois al gauw op 30 of 40 mille uitkomen. Je kunt ook een camper huren in plaats van kopen. Als je slechts een paar keer per jaar op pad gaat, kost dat onder de streep minder. Je kunt het type camper aanpassen aan het soort trip en stapt bij vertrek in een complete, gebruiksklare en jonge camper. Zijn er onderweg problemen, dan zijn die doorgaans voor de verhuurder en minder voor de gebruiker.

Natuurlijk is het een genot om op elk moment in je eigen camper te kunnen stappen om op pad te gaan. Dat geldt zeker voor mensen die de tijd hebben, of nemen, om vaak en lekker lang te reizen met al hun eigen spullen bij de hand.

De kosten op een rij

Om een goed beeld te kunnen vormen, is het zaak om eens wat realistische kostencijfers op een rijtje te zetten. Denk daarbij aan de aanschaf, maar daarna ook de jaarlijkse afschrijving. Die kan bij nieuwe campers al snel in de vele duizend euro’s lopen. Bij wat oudere campers is dat minder, maar loop je harder tegen andere kosten aan. Denk aan onderhoud, slijtdelen als banden, reparaties, eventueel een aankoopkeuring en de belangrijke vochtmeting. Een camper is een woonhuisje en een auto tegelijk en dat kost nu eenmaal geld. Net als de apk en alles wat daaraan vasthangt.

Daarnaast krijg je te maken met de motorrijtuigenbelasting (zelfs bij campertarief niet gering voor een dikke diesel) en de speciale camperverzekering met liefst een reisverzekering die ook het terugbrengen en vervangend vervoer dekt. Bovendien zal er doorgaans een stalling moeten komen. Kijk niet raar op als de ‘vaste lasten’ voor een gangbare en niet eens zo dure camper op 5 of 6 mille per jaar uitkomen. Voor luxe modellen nog flink wat meer, terwijl een budgetaanpak vanzelfsprekend best voordeliger kan uitvallen. Zet dus je wensen op een rijtje en ga eens goed rekenen. En vergeet niet: huren is zeker een optie.

Camper huren of deelcamper

Een camper huren? Het aanbod is ruim, maar zorg er wel voor dat je er op tijd bij bent indien je alleen in de vaste vakantieperiodes kunt reizen. Vanwege kinderen of werk bijvoorbeeld. Helaas hangt daar een prijskaartje aan. Surf maar eens wat rond en je zult merken dat huurprijzen enorm variëren. Zo noteerden we voor een aardige middenklasse alkoof camper bedragen van 675 euro in het laagseizoen via 850 euro in het tussenseizoen tot 1250 euro per week in het hoogseizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar kun je terecht? Grote camper- en caravanbedrijven doen vaak ook aan verhuur. Dat geldt ook voor merkdealers. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven. Het is zeker ook een optie om van particuliere eigenaren te huren. Kijk voor een indruk maar eens op Camptoo.nl en Goboony.nl.

Tips Let goed op wat er wel en niet in de aangeboden camper zit. Klapstoelen zijn wel zo prettig bijvoorbeeld. Er zal vaak een forse borg worden gevraagd, kijk niet op van 1000 euro! Soms is die deels af te kopen met het oog op bijvoorbeeld eigen risico in de verzekering. Het kán door onvoorziene omstandigheden nodig zijn, dus let op de annuleringsvoorwaarden.

In ons uitgebreide dossier vind je alle artikelen over campers & caravans. Meer achtergrondinformatie over campers vind je ook bij AutoWeek.