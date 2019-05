Wat je wel en niet moet doen wanneer je de verkeerde brandstof tankt

Het overkomt jaarlijks duizenden automobilisten. Ze gooien diesel in een benzineauto of vice versa. Wat moet je doen wanneer het je gebeurt en wat is erger?

Om met de laatste vraag te beginnen: het vullen van een benzineauto met diesel is minder ernstig dan het tanken van benzine met een auto die is voorzien van een dieselmotor. In beide gevallen leidt het tot schade, maar benzine in een dieselauto is echt funest, aldus Yan Van de Velde van Wrong Fuel Rescue.

Helaas gaat het in 95 procent van de gevallen precies om deze fout, omdat het vulpistool van een dieselpomp te groot is voor de opening van een benzinetank en andersom niet. Wanneer benzine in een dieselauto wordt gegooid, is dat vrij snel schadelijk omdat diesel een smerende werking heeft voor de brandstofpomp en benzine niet. Zelfs een kleine hoeveelheid benzine kan in een dieselmotor al tot forse schade aan de motor leiden, aldus Van de Velde.

Niet starten

Wanneer je ontdekt dat je een fout hebt gemaakt met de brandstof, is het volgens hem belangrijk dat je de motor niet start. ,,Schakel zelfs het contact niet in, omdat de meeste auto’s zijn uitgerust met elektrische brandstofpompen. Deze beginnen al met het vullen van de brandstofleidingen zonder draaiende motor. Benzine is een oplosmiddel en kan bijna onmiddellijk effect hebben op onderdelen voor motor- en brandstoftoevoer die door dieselolie moeten worden gesmeerd.”

Of de motor nu wel of niet gestart is: in beide gevallen moet volgens Van de Velde de hulp worden ingeroepen van professionals. Hetzij bij de lokale (merk)dealer, of aan de Wegenwacht of andersoortige pechhulp. Iedere meter die verder wordt gereden, zorgt in de regel voor een hogere rekening. De kosten worden niet gedekt door fabrieksgaranties of andersoortige extra garanties en komen dus volledig neer op de schouders van de eigenaar van het voertuig.

Volgens Van de Velde liggen vaak meerdere oorzaken ten grondslag aan het tanken van de verkeerde brandstof. ,,Haast, vermoeidheid, onbekendheid met het voertuig - vooral als het een auto van het werk is - en afleidingen aan de pomp zijn de meest voorkomende redenen van de verwarring. Het gaat het bij het tanken van de verkeerde brandstof overigens in 80 procent van de gevallen om een man, merkt hij op.

Meer schade aan nieuw voertuig