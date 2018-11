Wat is gladder, bladeren of sneeuw?

Het vergaren van gegevens voor sneeuw was eenvoudig; dat kon via tests met auto’s op sneeuwrijke locaties in Scandinavië. Er was alleen nog nooit eerder onderzoek gedaan naar hoe glad bladeren zijn. Om deze vraag op te lossen, verzamelde het team zakken vol bladeren en bedekte daarmee een baan op het testterrein van Ford in Lommel, België. Vervolgens gebruikte het team een apparaat voor het testen van wrijving. Daarmee is vastgesteld hoe glad een ondergrond kan worden door er met het apparaat overheen te rollen.

Uit de tests bleek dat, in sommige situaties, bladeren inderdaad even glad als sneeuw zijn. Gladheid wordt gemeten in de eenheid µ (mu). Hoe gladder het oppervlak, hoe kleiner het getal. Tijdens het testen werd bij de gladste bladeren een µ-niveau van tussen de 0,3 en 0,4 gemeten. Dat zijn vergelijkbare µ-waarden als die worden gevonden bij een besneeuwde ondergrond. ,,Het was een leuk experiment om uit voeren, maar het gaat om een serieus probleem”, zegt Eddy Kasteel, Development Engineer bij Ford Europa. ,,Dat je in de sneeuw voorzichtiger moeten rijden, is bekend. Maar veel minder mensen houden net zoveel rekening met wegen die bedekt zijn met bladeren, terwijl die even glad kunnen zijn.”